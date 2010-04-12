jump написав:США наполягають на змінах до закону про Антикорупційний суд – Держдепартамент Сполучені Штати вважають вкрай важливим ухвалення змін до закону про Антикорупційний суд і закликають українських урядовців якнайскоріше ухвалити такі зміни.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу повысился на 5,0 коп., по предложению поднялся на 10,0 КОП.
Евро по сравнению с 26 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 июня по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1648, поднявшись до $1,1664 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1657 на открытии торгов в Европе.