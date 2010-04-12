Додано: Сер 27 чер, 2018 09:31

дарий написав: Тем не менее, очень веской причиной, по которой инвесторы не перестанут покупать доллары США, является восходящая траектория ставок ФРС. Раз за разом чиновники США напоминают всем, что процентные ставки растут.

ДС - лично Ваше мнение на конец года по ставкам ФРС? С ув.

Трамп не Трамп, если не попытается наделать то, что пообещал! Пока все продавливает, гад. Благо у них есть Конгресс (трампики не пройдут, как в Турции). Демократия, вроде бы...

Для меня вопрос один- Куда бакс на форексе? Тем не менее, очень веской причиной, по которой инвесторы не перестанут покупать доллары США, является восходящая траектория ставок ФРС. Раз за разом чиновники США напоминают всем, что процентные ставки растут.ДС - лично Ваше мнение на конец года по ставкам ФРС? С ув.Трамп не Трамп, если не попытается наделать то, что пообещал! Пока все продавливает, гад. Благо у них есть Конгресс (трампики не пройдут, как в Турции). Демократия, вроде бы...Для меня вопрос один- Куда бакс на форексе?

1. будет еще 2 повышения ставки ФРС. К осени укрепление доллара будет необходимо для агрессивного наращивания госдолга размещениями казначейских облигаций.



2. Конкретики по ставкам сказать рано. Все смешали торговые войны.



3. Доллар будет расти против других валют G10.

4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.



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