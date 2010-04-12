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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:12
Привет из Днепра-2
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,180/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали динамичный рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,25/26,35 UAH/USD. «Начали резво, казенные власти добавили гривневой ликвидности. Кроме того, грядущие длинные выходные тоже беспокоят», - заметил
наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.
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дядя Caша
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:13
tehno-teplo написав:
Вы перехватили гагаринское знамя из рук Чая ??
Та нI , завжди слiдкую за обмiнками Роза та Гагарiн , взимку наприклад давали напрямок руху доляра в мiстI Харкiв , зранку сьогоднI курси Гагарiна були 12/24 , то зараз 17/30.*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:31
1. будет еще 2 повышения ставки ФРС. К осени укрепление доллара будет необходимо для агрессивного наращивания госдолга размещениями казначейских облигаций.
дарий написав:
Тем не менее, очень веской причиной, по которой инвесторы не перестанут покупать доллары США, является восходящая траектория ставок ФРС. Раз за разом чиновники США напоминают всем, что процентные ставки растут.
ДС - лично Ваше мнение на конец года по ставкам ФРС? С ув.
Трамп не Трамп, если не попытается наделать то, что пообещал! Пока все продавливает, гад. Благо у них есть Конгресс (трампики не пройдут, как в Турции). Демократия, вроде бы...
Для меня вопрос один- Куда бакс на форексе?
2. Конкретики по ставкам сказать рано. Все смешали торговые войны.
3. Доллар будет расти против других валют G10.4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.
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дядя Caша
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:37
Привет из Днепра-3
Около 10.31, действуя по образу и подобию предыдущей сессии, появившиеся продажи СКВ сузили спред безналичного доллара до 26,26/26,31 UAH/USD. Офера валюты практически выровняли рынок в баланс спрос/предложение, немного увеличив ликвидность состоявшихся сделок.
Дата: 27 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 26,12/26,15 UAH/USD
EUR 30,40/30,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 27 июня 2018 г. на 10.43
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,203/26,25 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания мелкооптового спроса без «приноса».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,18/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 3,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июня спрос не изменился, офера стали ниже на 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 27 июня в розничном сегменте наблюдалась тишина, затрудняющая определение настроения и тренда.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,18/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 3,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июня спрос не изменился, офера стали ниже на 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 27 июня в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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дядя Caша
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:39
дядя Caша написав:4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.
US
и уже по традиции начнется движ на межбанке...
хорошо Вам отдохнуть.
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bamper
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:39
Що за тиша панове ?Як бачимо бувають тепер i мiнI ракети на МБ . ЧР ще невторопав ,але з такими дiями на МБ теж пiдтягне цифри вгору.*Відправлено з Чату
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дядя Caша
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:50
дядя Caша написав:4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.
US[/b]
...в Ненці будете відпочивати, чи поїдете за кордон?
... бо хто ж, як не Ви, маєте добре пам'ятати, що УКРАЇНА - понад усе!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:51
... у місті Лева теж підросли /18-20
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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