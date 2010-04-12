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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52635264526552665267>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 796
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
498
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:53

  Faceless написав:
ЛАД написав:Откуда возникло мнение о снижении курса в 20-х числах и не пора ли забыть об этом?


Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло

Меня, в общем-то, больше интересует не "родословная" такого мнения (не столь важно, кто дал ему путёвку в жизнь - Адам Смит, 2006-й или кто-то ещё), сколько его живучесть при достаточно обоснованных сомнениях в его верности.
Несколько месяцев назад этот вопрос довольно подробно обсуждался, вроде пришли к выводу о ложности такого мнения, но оно опять возродилось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:54

  Долярчик написав:... у місті Лева теж підросли /18-20

По ,15 вже нема?
twin
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:55

Ахметовский ПУМБ начал загонять курс вверх.
В отделениях принимают доллар по 26,20, причем реально принимают. И это при том, что в Киеве опт еще полчаса назад продавал по 26,15.
Вот так-то, делаем выводы.

На МБ уже сказано: погасили ОВГЗ, нерезиденты покупки делают, за ними остальные выстроились. А предложения нет. В итоге, на моменте 26,34/26,38.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:56

Привет из Днепра-4

К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше, обороты невысокие.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:58

  bamper написав:
  дядя Caша написав:4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.

US

и уже по традиции начнется движ на межбанке...
хорошо Вам отдохнуть.

да, будет весело. прижуна сжалась сильно
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:59

  Долярчик написав:
  дядя Caша написав:
4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.

US[/b]


...в Ненці будете відпочивати, чи поїдете за кордон?
... бо хто ж, як не Ви, маєте добре пам'ятати, що УКРАЇНА - понад усе!!! :D


Буду рядом...И помните: у ДС длинные руки 8)

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:01

  twin написав:
  Долярчик написав:... у місті Лева теж підросли /18-20

По ,15 вже нема?

нема :(
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:05

  twin написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове , щось Гагарiна штормить 17/30.

*Відправлено з Чату

Це все якісь тривожні очікування з міжбанку...

Все банальніше - мабуть вчора в другій половині дня вигрібли весь долар.Тому він купівлю підняв з 26.15 на 26.17,а продаж з 26.25 до 26.30,бо долара все одно немає.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:05

  OzzyR написав:
  bamper написав:
  дядя Caша написав:4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.

US

и уже по традиции начнется движ на межбанке...
хорошо Вам отдохнуть.

да, будет весело. прижуна сжалась сильно

Надо так - "пружина сжалась" (с) (R) (tm) :lol:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:06

дядя Caша
В-четвертых, не исключено, что в достаточно сдержанном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.

ДС, с общей ситуацией на emerging markets согласен.
Но в условиях Украины есть сомнения. Какие инвесторы будут уходить от нас?
В ОВГЗ у нас копейки иностранных инвестиций при некоторых сомнениях в их иностранности. :)
Инвестиции в промышленность, с/х, банк. систему от нас никуда не денутся - кто хотел, уже ушёл.
Кто ещё может уйти из Украины?
ЛАД
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