|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:53
Faceless написав:
ЛАД написав:Откуда возникло мнение о снижении курса в 20-х числах и не пора ли забыть об этом?
Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло
Меня, в общем-то, больше интересует не "родословная" такого мнения (не столь важно, кто дал ему путёвку в жизнь - Адам Смит, 2006-й или кто-то ещё), сколько его живучесть при достаточно обоснованных сомнениях в его верности.
Несколько месяцев назад этот вопрос довольно подробно обсуждался, вроде пришли к выводу о ложности такого мнения, но оно опять возродилось.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9559
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3033 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:54
Долярчик написав:
... у місті Лева теж підросли /18-20
По ,15 вже нема?
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2679
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:55
Ахметовский ПУМБ начал загонять курс вверх.
В отделениях принимают доллар по 26,20, причем реально принимают. И это при том, что в Киеве опт еще полчаса назад продавал по 26,15.
Вот так-то, делаем выводы.
На МБ уже сказано: погасили ОВГЗ, нерезиденты покупки делают, за ними остальные выстроились. А предложения нет. В итоге, на моменте 26,34/26,38.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1479
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:56
Привет из Днепра-4
К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше, обороты невысокие.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65101
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3961 раз.
- Подякували: 7363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:58
bamper написав: дядя Caша написав:4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.
US
и уже по традиции начнется движ на межбанке...
хорошо Вам отдохнуть.
да, будет весело. прижуна сжалась сильно
-
OzzyR
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 26.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:59
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65101
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3961 раз.
- Подякували: 7363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:01
twin написав: Долярчик написав:
... у місті Лева теж підросли /18-20
По ,15 вже нема?
нема
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4231
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:05
twin написав: Перес де Куэльяр написав:
Доброго ранку панове , щось Гагарiна штормить 17/30.*Відправлено з Чату
Це все якісь тривожні очікування з міжбанку...
Все банальніше - мабуть вчора в другій половині дня вигрібли весь долар.Тому він купівлю підняв з 26.15 на 26.17,а продаж з 26.25 до 26.30,бо долара все одно немає.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14565
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 1767 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:05
OzzyR написав: bamper написав: дядя Caша написав:4. C 02.07.18 ДС уходит в отпуск. Рекомендую вести себя хорошо. Отдохнете от моего сатрапства, а я от вашего хулиганства.
US
и уже по традиции начнется движ на межбанке...
хорошо Вам отдохнуть.
да, будет весело. прижуна сжалась сильно
Надо так - "пружина сжалась" (с) (R) (tm)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 862
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:06
дядя Caша
В-четвертых, не исключено, что в достаточно сдержанном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.
ДС, с общей ситуацией на emerging markets согласен.
Но в условиях Украины есть сомнения. Какие инвесторы будут уходить от нас?
В ОВГЗ у нас копейки иностранных инвестиций при некоторых сомнениях в их иностранности.
Инвестиции в промышленность, с/х, банк. систему от нас никуда не денутся - кто хотел, уже ушёл.
Кто ещё может уйти из Украины?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9559
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3033 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12514
|1378963
|
|
|6291
|1332428
|
Сер 27 чер, 2018 10:21
ЛОБ
|
|158
|241299
|
|