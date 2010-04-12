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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:08
twin написав: Перес де Куэльяр написав:
Доброго ранку панове , щось Гагарiна штормить 17/30.*Відправлено з Чату
Це все якісь тривожні очікування з міжбанку...
Всего лишь флуктуации и мелкие спекуляции.
Плюс в середине недели всегда падает предложение ввиду скудной обязательной продажи.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:11
Captain Obvious написав: Proofy написав: twin написав:
По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.
Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.
Ниже 26.05 в этом году уже не будет.
И то, разве что в Одессе.
Если в Киеве есть па.17, - надо брать.
Взято вчера?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:17
ЧР Запорiжжя 22-24/27-30.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:20
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.10, сохранив восходящий тренд, безналичный доллар вырос до 26,32/26,35 UAH/USD покупками появившихся на межбанке системных игроков.
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дядя Caша
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:22
дядя Caша написав:Привет из Днепра-4
К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше
US
Любі друзі.В кого з киян ще залишилась гривня - мерщій купуйте по 26.15,доки такий курс ще декларують деякі офіційні обмінки.В другій половині дня вже купівля буде по 26.15 а то й вище.
Сьогодні - останній день червня,останній день квартала.Зверніть увагу,що курс зростає,тобто покупців більше ніж продавців,незважаючи на те,що йде сплата платежів.
Сьогодні НБУ,скоріш за все,не буде гасити попит.Тому не виключаю,що курс на міжбанку до кінця дня може дійти й до 26.4Х.
А попереду - довгі вихідні.Готівка обов"язково відреагує.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:23
ПУМБ наелся - рост на нале сдулся. Можно выдыхать.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:24
.... то, по-ходу, Я, Долярчик, вчора вигріб всі долярчики пА 26.14)))
... так що маєте мене "панять і прастіть"!(с) )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:29
Искатель написав:
ПУМБ наелся - рост на нале сдулся. Можно выдыхать.
ПУМБ може й наївся,зате Гагарін підняв курс купівлі до 26.20.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:34
tea написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-4
К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше
US
Любі друзі.В кого з киян ще залишилась гривня - мерщій купуйте по 26.15,доки такий курс ще декларують деякі офіційні обмінки.В другій половині дня вже купівля буде по 26.15 а то й вище.
Сьогодні - останній день червня,останній день квартала.Зверніть увагу,що курс зростає,тобто покупців більше ніж продавців,незважаючи на те,що йде сплата платежів.
Сьогодні НБУ,скоріш за все,не буде гасити попит.Тому не виключаю,що курс на міжбанку до кінця дня може дійти й до 26.4Х.
А попереду - довгі вихідні.Готівка обов"язково відреагує.
Конечно, там же в обманках, сидят лохи.
МЕРЩIЙ!МЕРШIЙ!
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