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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52665267526852695270>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 797
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
499
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:02

Привет из Днепра-6

Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.

Дополуденное заметное повышение долларовых цен на межбанке , прерванное «вмешательством» регулятора, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта стабильность противоречит заметному снижению гривневых остатков на коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:05

Re: Валютный рынок в контексте

...тут більшість так ВПЕВНЕНО пишуть про зміцнення гривні після вихідних..... - а насправді, які шанси цих дописів? — 50/50?;)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:08

  чик написав:tea
я понимаю, а на мб шо изменилось ? накормят жаждущих на 15-20коп. выше вчерашнего и вернутся к статус кво после выходных...

А что изменилось 21.06, когда упали с 26,4759 (а макс. в 12.00 был 26,4920) до 26,3054 и до 26,1736 вчера?

bub-har
верю в компетентность папы и в то,что будем болтаться в коридоре 26,2-26,8 и непотриб не пробъёт 27,а также надеюсь на август!

О 25,5 уже забыли? Сейчас надежды, что не пробьём 27? Гривня на депо до августа?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:10

  Долярчик написав:...тут більшість так ВПЕВНЕНО пишуть про зміцнення гривні після вихідних..... - а насправді, які шанси цих дописів? — 50/50?;)

- Какая вероятность встретить динозавра на улице?
- 50/50
- ????
- Либо встречу, либо нет.
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:15

  Долярчик написав:...тут більшість так ВПЕВНЕНО пишуть про зміцнення гривні після вихідних..... - а насправді, які шанси цих дописів? — 50/50?;)


Как и любого другого прогноза на любом форуме.

Читеры используют высокоправительственные инсайды, меняют mersedes s-klasse как только в нем заполнится пепельница, и на форумах никогда не сидят.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:О 25,5 уже забыли? Сейчас надежды, что не пробьём 27? Гривня на депо до августа?
Да нет,я писал,что шансы па 25,5 ещё есть,но они призрачные и папа не захотел гнать никчемность на 25,5,хотя всё в его руках,но видно у него свои игры,поэтому оставляю надежду на не выше 27 до сентября,а гриша мне сейчас нужна для работы и невижу смысла брать никчемность па 26,3,я на русалках больше заработаю(с),ну а в августе посмотрим!
Востаннє редагувалось bub-har в Сер 27 чер, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:18

Re: Валютный рынок в контексте

Спекули 2-ю волну загона устраивают.
Так им в нетерпёж, что не дождались длинных выходных (я ванговал, что в конце длинных выходных курс $ вырастет.
Но вышло ещё хуже.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:21

Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах.
Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:21

  ЛАД написав:А что изменилось 21.06, когда упали с 26,4759 (а макс. в 12.00 был 26,4920) до 26,3054 и до 26,1736 вчера?

нбу накормил жаждущих и начался спуск, сегодня всё повторяется...Зображення
Востаннє редагувалось чик в Сер 27 чер, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:23

  bub-har написав:..........а гриша мне сейчас нужна для работы ...

А в августе-сентябре уже не нужна будет? :)
Или у Вас работа сезонная?
ЛАД
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