Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.
Дополуденное заметное повышение долларовых цен на межбанке , прерванное «вмешательством» регулятора, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта стабильность противоречит заметному снижению гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
ЛАД написав:О 25,5 уже забыли? Сейчас надежды, что не пробьём 27? Гривня на депо до августа?
Да нет,я писал,что шансы па 25,5 ещё есть,но они призрачные и папа не захотел гнать никчемность на 25,5,хотя всё в его руках,но видно у него свои игры,поэтому оставляю надежду на не выше 27 до сентября,а гриша мне сейчас нужна для работы и невижу смысла брать никчемность па 26,3,я на русалках больше заработаю(с),ну а в августе посмотрим!
Востаннє редагувалось bub-har в Сер 27 чер, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах. Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует.