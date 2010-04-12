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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5267526852695270>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 797
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
499
Всього голосів : 797
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:27

  чик написав:
  ЛАД написав:А что изменилось 21.06, когда упали с 26,4759 (а макс. в 12.00 был 26,4920) до 26,3054 и до 26,1736 вчера?

нбу накормил жаждущих и начался спуск, сегодня всё повторяется...

Посмотрим, но есть сомнения в том, что НБУ сильно заинтересован "кормить жаждущих", ему скорее надо пополнять свои закрома, а это в последнее время не удаётся, что регулярно отмечает Чай.
P.s. Судя по Вашему графику, провал был и в 10.15 (без заливки НБУ).
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 27 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав: аргументация слабоватая. К примеру пишет о банкротствах росс. банков и сравнивает с тем, что у нас в прошлом году не обанкротился ни один банк, "забывая" о том, что до этого у нас накрылось медным тазом половина банков.


Стоит отметить, что за период с 2014 и у нас и в РФ лопнула половина банков в % соотношении, в абсолютном же в РФ упало в разы больше, при этом в РФ не обесценивались/исчезали огромные активы, как на Донбассе и в Крыму, не возникала целая прослойка заёмщиков, принципиально решившая что они уже никому не должны как в Крыму. При этом у нас процесс по сути остановился, и последний год ни одного нового банка к фонду не ушло, в РФ же процесс все ещё в разгаре.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:33

Привет из Днепра-7

Стараниями долларовых интервенций НБУ котировки безналичного «американца» на межбанке с 12.18 до 12.30 оставались на уровне 26,32/26,34 UAH/USD.

На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором росте
действующих цен (26,13/26,17 UAH/USD, евро – 30,45/30,75 UAH/EUR), из-за «зеленого ралли» межбанка и сообразных перемен в настроениях клиентов.

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда в котировках пары доллар-гривня за счет роста оферов на фоне стабильности цен остальных валют: 26,20/26,28 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. К полудню на местном рынке утреннее преобладание розничного клиентского спроса сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле.

Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка, немного выросли: 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 30,60/30,78 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

Дата: 27 июня 2018 г. на 12.11

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,20/26,30 UAH/USD
€ – 30,60/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,416 UAH/RUB

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:35

  ЛАД написав:
  чик написав:
  ЛАД написав:А что изменилось 21.06, когда упали с 26,4759 (а макс. в 12.00 был 26,4920) до 26,3054 и до 26,1736 вчера?

нбу накормил жаждущих и начался спуск, сегодня всё повторяется...

Посмотрим, но есть сомнения в том, что НБУ сильно заинтересован "кормить жаждущих", ему скорее надо пополнять свои закрома, а это в последнее время не удаётся, что регулярно отмечает Чай.


НБУ не пополнит свои закрома если вовремя не одёрнет экспортёров. Рычаги воздйствия на ээкспортёров, придерживающие валюту до "лучших" с их точки зрения времён у него имеются
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 27 чер, 2018 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:37

ЛАД
посмотрим, это всего лишь обмен мнениями. нбу между двух огней, вроде самому надо дёшево откупаться и при этом судя по новостям особо укреплять гривну уже давно вредно, но сезонный фактор может ещё сработать. в другой теме постил, у мну депо до середины июля и если бы знал, шо гривна будет па 26 просто не клал бы на депо, а сыграл на курсе...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:39

  ЛАД написав:Посмотрим, но есть сомнения в том, что НБУ сильно заинтересован "кормить жаждущих", ему скорее надо пополнять свои закрома, а это в последнее время не удаётся, что регулярно отмечает Чай.

Зелені букви пишуть,що все-таки НБУ вирішив сьогодні погасити ажіотаж.
Виходить,що за цей тиждень в понеділок НБУ викупив надлишки,а сьогодні гасив пожежу.
Побачимо по статистиці - яке сальдо інтервенцій.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:45

Captain Obvious
Хмельницкий обменки 26.1-26.25
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:45

мб опять вверх намылился - не помогло...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:47

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А в августе-сентябре уже не нужна будет?
Или у Вас работа сезонная?
Мне всегда нужна гриша под рукой,поэтому держу её в маринаде,сейчас появилось 2 варианта,или затариться никчемностью в надежде продать зимой па 29,или прокруить на стороне с большим выхлопом,поэтому думаю гришу прокрутить на стороне,ну а в августе в зависимости от свободных денег буду действовать по обстоятельствам!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:53

  bub-har написав:
  ЛАД написав:А в августе-сентябре уже не нужна будет?
Или у Вас работа сезонная?
Мне всегда нужна гриша под рукой,поэтому держу её в маринаде,сейчас появилось 2 варианта,или затариться никчемностью в надежде продать зимой па 29,или прокруить на стороне с большим выхлопом,поэтому думаю гришу прокрутить на стороне,ну а в августе в зависимости от свободных денег буду действовать по обстоятельствам!

А негативный вариант где ? А то все так гладко, в зависимости от обстоятельств. Напоминает детский сад, где каждый хочет казаться самым умным и удачливым.
Игорь
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