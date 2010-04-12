Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28

ЛАД написав: аргументация слабоватая. К примеру пишет о банкротствах росс. банков и сравнивает с тем, что у нас в прошлом году не обанкротился ни один банк, "забывая" о том, что до этого у нас накрылось медным тазом половина банков.



Стоит отметить, что за период с 2014 и у нас и в РФ лопнула половина банков в % соотношении, в абсолютном же в РФ упало в разы больше, при этом в РФ не обесценивались/исчезали огромные активы, как на Донбассе и в Крыму, не возникала целая прослойка заёмщиков, принципиально решившая что они уже никому не должны как в Крыму. При этом у нас процесс по сути остановился, и последний год ни одного нового банка к фонду не ушло, в РФ же процесс все ещё в разгаре.