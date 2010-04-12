Додано: Сер 27 чер, 2018 12:06

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,180/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 10.09, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали динамичный рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,25/26,35 UAH/USD. «Начали резво, казенные власти добавили гривневой ликвидности. Кроме того, грядущие длинные выходные тоже беспокоят», - заметил

наш консультант. На моменте на межбанке преобладание спроса на фоне низкой ликвидности.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического сжатия на рынке гривневого ресурса.



Об этом дал понять понизившийся с уровня 51 711,3 млн. грн. к отметке 47 989,4 млн. грн. объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды.



Не исключено, что «похудение» гривневого навеса на коррсчетах регулятора стало следствием вторничной продажи НБУ своих депозитных сертификатов на общую сумму 19 661 млн. грн.



Около 10.31, действуя по образу и подобию предыдущей сессии, появившиеся продажи СКВ сузили спред безналичного доллара до 26,26/26,31 UAH/USD. Офера валюты практически выровняли рынок в баланс спрос/предложение, немного увеличив ликвидность состоявшихся сделок.



К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше, обороты невысокие.



По состоянию на 11.10, сохранив восходящий тренд, безналичный доллар вырос до 26,32/26,35 UAH/USD покупками появившихся на межбанке системных игроков.



Встревоженный динамичным подорожанием доллара, регулятор появился на рынке, где «анонимными» интервенциями «успокоил» азартных «зеленых быков». К 11.55 Киева стараниями НБУ котировки СКВ вернулись на уровень 26,32/26,34 UAH/USD.



Дополуденное заметное повышение долларовых цен на межбанке , прерванное «вмешательством» регулятора, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта стабильность противоречит заметному снижению гривневых остатков на коррсчетах НБУ.



Стараниями долларовых интервенций НБУ котировки безналичного «американца» на межбанке с 12.18 до 12.30 оставались на уровне 26,32/26,34 UAH/USD.



На фоне этих же котировок (26,32/26,34 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.03 Киева.



При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу повысился на 5,0 коп., по предложению поднялся на 10,0 КОП.



Евро по сравнению с 26 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1648, поднявшись до $1,1664 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1657 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,18/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 3,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июня спрос не изменился, офера стали ниже на 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 июня в розничном сегменте наблюдалась тишина, затрудняющая определение настроения и тренда.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,18/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 3,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 30,60/30,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июня спрос не изменился, офера стали ниже на 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 27 июня в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором росте

действующих цен (26,13/26,17 UAH/USD, евро – 30,45/30,75 UAH/EUR), из-за «зеленого ралли» межбанка и сообразных перемен в настроениях клиентов.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда в котировках пары доллар-гривня за счет роста оферов на фоне стабильности цен остальных валют: 26,20/26,28 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB. К полудню на местном рынке утреннее преобладание розничного клиентского спроса сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка, немного выросли: 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 30,60/30,78 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,17/26,30 UAH/USD, евро – 30,55/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,12/26,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,12/26,15 UAH/USD, евро (опт) 30,40/30,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,40/30,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,17 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 26,15/26,20 UAH/USD, розница – 26,10/26,27 UAH/USD; Запорожье – 26,20/26,25 UAH/USD; евро – 30,65/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



Порционные вливания в рынок гривневого ресурса нацвалюты в рамках кампании Казначейства по компенсации НДС лишили валютный межбанк оферов СКВ ради дефицитной на излете квартала и полугодия гривни со стороны экспортеров.



Кроме того, дополнительная гривневая ликвидность стимулировала визиты на межбанк за долларом остальных игроков, среди которых были формирующие свою валютную позицию банки, «остатки» нерезидентов, выходящих из украинских ценных бумаг и репатриирующие деньги на родину, а также закрывающие контракты импортеры.



Наконец, в преддверии длинных выходных пресловутый «пятничный синдром», согласно которому часть субъектов межбанка ради спокойного отдыха, старается максимально-возможно войти в «старый надежный» доллар, также внес свою лепту в «зеленое» ралли, прерванное долларовой интервенцией НБУ, сместившись на среду.



Вторые июльские торги валютного межбанка, по всей видимости, дадут возможность регулятору компенсировать нынешние потери на СКВ-интервенцию выкупом долларовых излишков. Последние высоковероятны из-за отложенного за 28-29 июня предложения СКВ, упавшей на счета экспортеров в это время.



А вот в дальнейшем рискнем предположить возвращение на межбанк «зеленых быков», которые без лишнего фанатизма вернут на рынок доллара «ползучее» его подорожание на фоне тонкого из-за сезона отпусков рынка.



US