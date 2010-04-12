МенI теж би так хотiлося,але низи стають вищими за попереднI , тому € реальнiсть прорахункiв, та прогнозованнiсть дiй регулятора на МБ.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:59
МенI теж би так хотiлося,але низи стають вищими за попереднI , тому € реальнiсть прорахункiв, та прогнозованнiсть дiй регулятора на МБ.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:59
Да,я поклонник гриши,т.к вложение в бумаге мне приносит больше доход и это совсем не аленьи овгз и тем более депозиты!Депозиты у меня только в непотрибе! Верил,что папа погонит никчемность на станцию 25,5,но папа не захотел!А сейчас хотелось бы чтобы гриша находилась в коридоре26,2-26,8 и не выходила с этого коридора хотя бы до сентября!
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:02
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:11
Re: Валютный рынок в контексте
Особенно если осенью ниже 25 продать..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:18
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которое было возбуждено 18 августа 2017 года. В частности, детективы выявили, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривень, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что, соответственно, и не попадает под статью уголовного правонарушения.
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:23
... акції-форекси-крипти і т. п.? - чи нас чимось новеньким здивуєте?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:35
... Я плякаль(с)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:35
Гагарiн 18/28 . Роза 15/35 На Чр неохоче пiдтягують цифри ближче до МБ з запiзненням, це говорить про невеликий попит , тому просто змiщують котировання вгору без фанатизму.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 27 чер, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:37
місто Лева - рулить!!!
... дивно, але на ЧР - знову сповзаємо))...... /18...../17
ЧАС КУРС СУМА
ТЕЛЕФОН
14:36 26,17 10 000 $
Зелена Дністровська, Стрийська Наукова, Чорновола 67 а, кантор, можна частинами, Обмін валют
097 xxx-x 4-95
14:29 26,15 4 500 $
ТЦ Вікторія Гарденс кантор біля Фокстроту, цілком
097 xxx-x 2-16
14:29 26,18 5 000 $
площа митна личаківська, можна частинами
098 xxx-x 3-53
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:43
Re: Валютный рынок в контексте
ничем не удивлю! Я и мои друзья делаем что-то важное!
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