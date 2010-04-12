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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5269527052715272>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:59

  сірий написав:Как по мне, все эти фальшстарты под экспортеров писаны. А дальше, теплые долины

МенI теж би так хотiлося,але низи стають вищими за попереднI , тому € реальнiсть прорахункiв, та прогнозованнiсть дiй регулятора на МБ.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:59

  ЛАД написав:bub-har
Не стоит так резко реагировать. :)
Ваших подробностей никто здесь, естественно, не знает, а Вы всё время выступали за "секту поклонников гривни", поэтому и вопросы.
Да,я поклонник гриши,т.к вложение в бумаге мне приносит больше доход и это совсем не аленьи овгз и тем более депозиты!Депозиты у меня только в непотрибе! Верил,что папа погонит никчемность на станцию 25,5,но папа не захотел!А сейчас хотелось бы чтобы гриша находилась в коридоре26,2-26,8 и не выходила с этого коридора хотя бы до сентября!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:02

  сірий написав:Как по мне, все эти фальшстарты под экспортеров писаны. А дальше, теплые долины

дно все равно не поймать а проданное по 28,4 и по 26,2 не плохо откупить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:11

Re: Валютный рынок в контексте

  mephala написав:дно все равно не поймать а проданное по 28,4 и по 26,2 не плохо откупить.

Особенно если осенью ниже 25 продать..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:18

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которое было возбуждено 18 августа 2017 года. В частности, детективы выявили, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривень, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что, соответственно, и не попадает под статью уголовного правонарушения.
funtic
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:23

  bub-har написав:
  ЛАД написав:bub-har
Не стоит так резко реагировать. :)
Ваших подробностей никто здесь, естественно, не знает, а Вы всё время выступали за "секту поклонников гривни", поэтому и вопросы.
Да,я поклонник гриши,т.к вложение в бумаге мне приносит больше доход и это совсем не аленьи овгз и тем более депозиты!Депозиты у меня только в непотрибе! Верил,что папа погонит никчемность на станцию 25,5,но папа не захотел!А сейчас хотелось бы чтобы гриша находилась в коридоре26,2-26,8 и не выходила с этого коридора хотя бы до сентября!

... акції-форекси-крипти і т. п.? - чи нас чимось новеньким здивуєте? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:35

  funtic написав:Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которое было возбуждено 18 августа 2017 года. В частности, детективы выявили, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривень, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что, соответственно, и не попадает под статью уголовного правонарушения.

... Я плякаль(с) :twisted:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:35

Гагарiн 18/28 . Роза 15/35 На Чр неохоче пiдтягують цифри ближче до МБ з запiзненням, це говорить про невеликий попит , тому просто змiщують котировання вгору без фанатизму.

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 27 чер, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:37

місто Лева - рулить!!!

... дивно, але на ЧР - знову сповзаємо))...... /18...../17
ЧАС КУРС СУМА
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14:36 26,17 10 000 $
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... акції-форекси-крипти і т. п.? - чи нас чимось новеньким здивуєте?
ничем не удивлю! Я и мои друзья делаем что-то важное! https://www.youtube.com/watch?v=cEEEg9oJzMA
bub-har
 
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