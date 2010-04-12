Додано: Сер 27 чер, 2018 14:40

ЛАД написав: Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах.

Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует. Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах.Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует.

Сейчас все объясню (с)Если смотреть только на итоговые цифры, зависимость действительно просматривается плохо, хотя в теории должна бы проявляться более явно.Тут нужно учитывать особенности нашего валютного и финансового рынков.1. Банки страдают от избыточной ликвидности, от которой их спасает НБУ своими депосертификатами. Сертификаты короткие, в перерывах между размещениями деньги попадают на счета банков и отражаются в статистике. Т.о в общих остатках на коррсчетах есть большая и постоянно меняющаяся доля, которая на валютный рынок никак не влияет.2. Валютный рынок у нас все еще работает в условиях некоторых ограничений. В частности, заявка на покупку валюты подается в предыдущий день. Т.е. сегодня у предприятия появилась гривна, а на валютный рынок она может попасть только завтра. К тому же не факт, что предприятие примет решение о покупке валюты мгновенно. Это приводит к тому, что валютный рынок реагирует на динамику состояния коррсчетов с некоторым запаздыванием.3. И главное. Рынок все еще настолько тонкий (в 13 году были миллиардные обороты без удвоения статистики), что появление одного крупного игрока способно кардинально повлиять на результат. Это серьезно затрудняет прогнозирование по любым ориентирам.Если пытаться искать зависимость между гривневой ликвидностью и динамикой курса, на мой взгляд, более адекватным показателем является динамика ставок овернайт. Она показывает реальную потребность в гривне среди тех, кто с ней работает, а не маринует в НБУ.ЗЫ В те недели, когда есть несовпадение выходных дней со США или Европой, любой анализ, как предварительный, так и постфактум становится совершенно бессмысленным. Это игра в "камень-ножницы-бумага" - каждый игрок пытается в этой ситуации что-то поймать, а какая стратегия окажется наиболее массовой, т.е. проигрышной - дело случая.