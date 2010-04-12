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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:56
tea написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-4
К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше
US
Любі друзі.В кого з киян ще залишилась гривня - мерщій купуйте по 26.15,доки такий курс ще декларують деякі офіційні обмінки.В другій половині дня вже купівля буде по 26.15 а то й вище.
Сьогодні - останній день червня,останній день квартала.Зверніть увагу,що курс зростає,тобто покупців більше ніж продавців,незважаючи на те,що йде сплата платежів.
Сьогодні НБУ,скоріш за все,не буде гасити попит.Тому не виключаю,що курс на міжбанку до кінця дня може дійти й до 26.4Х.
А попереду - довгі вихідні.Готівка обов"язково відреагує.
Это уже не свисток - рупор для тех, кто в танке)))
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Carbon_m
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:20
Carbon_m написав: tea написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-4
К 10.52 Киева, возобновив рост, безналичный «американец» на межбанке поднялся к 26,32/26,34 UAH/USD. Покупателей больше
US
Любі друзі.В кого з киян ще залишилась гривня - мерщій купуйте по 26.15,доки такий курс ще декларують деякі офіційні обмінки.В другій половині дня вйже купівля буде по 26.15 а то й вище.
Сьогодні - останній день червня,останній день квартала.Зверніть увагу,що курс зростає,тобто покупців більше ніж продавців,незважаючи на те,що йде сплата платежів.
Сьогодні НБУ,скоріш за все,не буде гасити попит.Тому не виключаю,що курс на міжбанку до кінця дня може дійти й до 26.4Х.
А попереду - довгі вихідні.Готівка обов"язково відреагує.
Это уже не свисток - рупор для тех, кто в танке)))
Для тех кто в танке, обычно повторяют через дуло
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сірий
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:21
чик написав:ЛАД
посмотрим, это всего лишь обмен мнениями. нбу между двух огней, вроде самому надо дёшево откупаться и при этом судя по новостям особо укреплять гривну уже давно вредно, но сезонный фактор может ещё сработать. в другой теме постил, у мну депо до середины июля и если бы знал, шо гривна будет па 26 просто не клал бы на депо, а сыграл на курсе...
спи спокойно, до середины июля не прогоришь точно...у меня до конца июля и не парюсь
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prodigy
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:22
Называется, мы загоняли -как могли
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:24
Которую неделю НБУ продает больше чем покупает. Лето. Признак разворота сезонного тренда короче. Самое время войти в американский доллар, товарищи.
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Zebra
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:28
prodigy написав:
спи спокойно, до середины июля не прогоришь точно...у меня до конца июля и не парюсь
"а это поможет"(с) - смысл нервничать, уже как буде и один из депиков тоже в конце июля...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:35
чик написав: prodigy написав:
спи спокойно, до середины июля не прогоришь точно...у меня до конца июля и не парюсь
"а это поможет"(с) - смысл нервничать, уже как буде и один из депиков тоже в конце июля...
вот и я том же,земляк
наслаждаемся прелестями лета и не думаем о плохом...колебания курса в пределах 1-1.5% оставляю без внимания
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:40
Zebra написав:
Которую неделю НБУ продает больше чем покупает. Лето. Признак разворота сезонного тренда короче. Самое время войти в американский доллар, товарищи.
или наоборот выйти из доллара в евро/фунт/иену пока доллар на коне?
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 27 чер, 2018 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:40
ЛАД написав:
Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах.
Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует.
Сейчас все объясню (с)
Если смотреть только на итоговые цифры, зависимость действительно просматривается плохо, хотя в теории должна бы проявляться более явно.
Тут нужно учитывать особенности нашего валютного и финансового рынков.
1. Банки страдают от избыточной ликвидности, от которой их спасает НБУ своими депосертификатами. Сертификаты короткие, в перерывах между размещениями деньги попадают на счета банков и отражаются в статистике. Т.о в общих остатках на коррсчетах есть большая и постоянно меняющаяся доля, которая на валютный рынок никак не влияет.
2. Валютный рынок у нас все еще работает в условиях некоторых ограничений. В частности, заявка на покупку валюты подается в предыдущий день. Т.е. сегодня у предприятия появилась гривна, а на валютный рынок она может попасть только завтра. К тому же не факт, что предприятие примет решение о покупке валюты мгновенно. Это приводит к тому, что валютный рынок реагирует на динамику состояния коррсчетов с некоторым запаздыванием.
3. И главное. Рынок все еще настолько тонкий (в 13 году были миллиардные обороты без удвоения статистики), что появление одного крупного игрока способно кардинально повлиять на результат. Это серьезно затрудняет прогнозирование по любым ориентирам.
Если пытаться искать зависимость между гривневой ликвидностью и динамикой курса, на мой взгляд, более адекватным показателем является динамика ставок овернайт. Она показывает реальную потребность в гривне среди тех, кто с ней работает, а не маринует в НБУ.
ЗЫ В те недели, когда есть несовпадение выходных дней со США или Европой, любой анализ, как предварительный, так и постфактум становится совершенно бессмысленным. Это игра в "камень-ножницы-бумага" - каждый игрок пытается в этой ситуации что-то поймать, а какая стратегия окажется наиболее массовой, т.е. проигрышной - дело случая.
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Сибарит
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