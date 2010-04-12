Додано: Сер 27 чер, 2018 15:31

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,56 коп., на торгах среды упал на 13,83 коп., оказавшись на уровне 26,3275 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 июня с уровней предыдущего закрытия 26,180/26,205 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар заметно повысился до отметки 26,25/26,35, однако спустя 15 минут появившимися продажами сузил спред до 26,26/26,31 UAH/USD.

Около 10.51 котировки «американца» консолидировались на более высокой отметке 26,32/26,34 UAH/USD, которая, как оказалось впоследствии, стала «пограничной» для регулятора. После 11.10 появившиеся на межбанке системные игроки своими покупками попытались сдвинуть курс доллара выше, но эту динамику пресекли «анонимные» долларовые интервенции регулятора.



На обеденный перерыв около 13.00 рынок ушел при этих действующих ценах (26,32/26,34 UAH/USD), которые после 13.20 сменили курсы с более широким спредом (26,31/26,36 UAH/USD).



Около 15.50 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки слегка приподняли цену доллара до 26,32/26,36 UAH/USD.



Торги валютного межбанка 27 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,32/26,36 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3275 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,20% с 28,0672 UAH/USD до 26,3275 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.09 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 июня, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, порционные «вливания» в рынок гривневого ресурса нацвалюты в рамках кампании Казначейства по компенсации НДС лишили валютный межбанк оферов СКВ ради дефицитной на излете квартала и полугодия гривни со стороны экспортеров.



Во-вторых, дополнительная гривневая ликвидность стимулировала визиты на межбанк за долларом остальных игроков, среди которых были формирующие свою валютную позицию банки, «остатки» нерезидентов, выходящих из украинских ценных бумаг и репатриирующие деньги на родину, а также закрывающие контракты импортеры.



В-третьих, в преддверии длинных выходных пресловутый «пятничный синдром», согласно которому часть субъектов межбанка ради спокойного отдыха, старается максимально-возможно войти в «старый надежный» доллар, также внес свою лепту в «зеленое» ралли, прерванное долларовой интервенцией НБУ, сместившись на среду.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, компенсацией НДС Казначейство приподняло гривневую ликвидность, следовательно, приобретать СКВ было за что.



В-третьих, импортеры стремились закрыть контракты на излете квартала и полугодия. Остальные игроки также торопились закрыть месяц и квартал.



Дата: 27 июня 2018 г. 16.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,20-22/26,27 UAH/USD (с утра – 26,18/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,27 UAH/USD)

€ – 30,60/30,78 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,78 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях тишины и отсутствия реальных сделок. Клиенты были встревожены высокой «бычьей» курсовой динамикой рынка «зеленого» безнала. Постепенно наличный рынок успокоился с установлением относительной стабильности на валютном межбанке .



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка, немного выросли: 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 30,60/30,78 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост в бидах, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняв при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра «отличные» обороты, которые заслужив «пятерку», улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 27 июня 2018 г. на 16.47

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,16/26,21 UAH/USD (с утра 26,12/26,15 UAH/USD, к полудню 26,13/26,17 UAH/USD)

€ 30,45/30,75 UAH/EUR (с утра 30,40/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,45/30,75 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики были вынуждены приподнимать действующие цены, реагируя на настроения клиентов и «зеленых быков» межбанка.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором росте

действующих цен (26,13/26,17 UAH/USD, евро – 30,45/30,75 UAH/EUR), из-за «зеленого ралли» межбанка и сообразных перемен в настроениях клиентов.



После обеда, на киевском рынке цены доллара сохранили «ползучее» движение наверх, обеспечивая при этом равновесие покупок и продаж.

Тренд не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.



Благодаря наблюдавшемуся в течение среды равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность сессии среды на рынке столицы осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.







Дата: 27 июня 2018 г. на 16.35



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,18/26,28 UAH/USD (с утра - 26,17/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,30 UAH/USD)

€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,85 UAH/EUR)

RUB 0,411/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,416 UAH/RUB)



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