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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5272527352745275>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:35

Re: Валютный рынок в контексте

Якщо проаналізувати сьогоднішні рухи доляра на ЧР ,то таке враження ,що хочуть надурити ,та відкупити нижче зелений ,щоб потім зробити хвилю вгору ближче до МБ для продажу на вихідних ,безготівковий в свою чергу достатньо різко виріс і є показником для банків в перший робочий день наступного тижня
.Межбанк:
Курсы от банков: 26.32 / 26.36 грн за доллар.
Торги по доллару на сегодня завершены
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 27 чер, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:36

Re: Валютный рынок в контексте

посмотрим на выходных, по чем окна будут скупать
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:41

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  edvardd написав:Запасной вариант - наша Юля. :?

Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...

Едварде - ну сьогодні ж не 1 квітня. :mrgreen:
Гадаю, якщо буде вибір між "косою" та Петром ,то хай краще Петро далі армію розбудовує ,та зміцнює ніж все про..рем.[/quote]
Цікаво,а що я роблю один раз на місяць вже чотири роки підряд,коли надаю допомогу волонтерам?
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:43

А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ. 8)
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:15

  сірий написав:А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ. 8)


Позвоните в Казначейство. Вам многое пояснят. А, кроме того, взгляните на календарь.

Нынешний "залет" средневзвешенного курса поутру и в целом по итогам дня на 13,83 коп. все еще не "отменил" укрепление гривни с начала года на 6,20%, с уровня 28,0672 к 26,3275. Но работы в профильном направлении ведутся. Куда ж без них.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:19

  prodigy написав:
  дядя Caша написав:
Не надо ссориться. :cry:

US


we are in the same boat



Отож.


Зображення

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:24

  сірий написав:А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ. 8)
Ви натякаєте ,що це "загон"?,
такі коливання на МБ в 14коп. говорять,що пішли рухи на валютному безготівковому ринку,це не "пшик віртуальний" ,а реальна більшість угод вкладена по 26.3275.Якщо три тижні тому ми обговорювали рухи на МБ 2-3коп.до яких ми звикли ,то зараз амплітуда коливань збільшилась.Одним реченням ; "спокій позаду ,почались рухи" і далі осінь-зима коливання стануть більшими в 30-50коп. ітд.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:25

  Shram написав: Петюня по привычке хотел облапошить МВФ, но не удалось.
А теперь его все подряд в это лицом тыкают - и сам МВФ, и Европа, и Трансперенси, и США вот присоединились.

У вас и вам подобных всё упирается в наличие доброго или злого царя.
В Украине царя нет и быть не может (Овощ по глупости захотел им быть и получил по самые).
Хорошо это или плохо - мне сложно судить. С Пиночетом, конечно, проще проводить реформы.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 27 чер, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:33

Re: Валютный рынок в контексте

пробой 26.50 будет означать что ниже 26 уже можно забыть
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:41

дядя Caша

По моему казначейство киданула с возвратом НДС

23 июня было 1 млрд

27 копейки ( 78 млн)

27.06.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 23.06.2018 та 25.06.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 78,8 млн грн (100% від визначеної суми).


Все помнят что убрали главу Минфина ?
Вот получайте. !!

По данным казначейства ПДВ за июнь по состоянию на 26 число выплачено 9,551 млрд
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 27 чер, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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