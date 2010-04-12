Якщо проаналізувати сьогоднішні рухи доляра на ЧР ,то таке враження ,що хочуть надурити ,та відкупити нижче зелений ,щоб потім зробити хвилю вгору ближче до МБ для продажу на вихідних ,безготівковий в свою чергу достатньо різко виріс і є показником для банків в перший робочий день наступного тижня .Межбанк: Курсы от банков: 26.32 / 26.36 грн за доллар. Торги по доллару на сегодня завершены
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 27 чер, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Президентом будет женщина, упитанная, с широкими формами, но мы её ещё не знаем...
Едварде - ну сьогодні ж не 1 квітня.
Гадаю, якщо буде вибір між "косою" та Петром ,то хай краще Петро далі армію розбудовує ,та зміцнює ніж все про..рем.[/quote] Цікаво,а що я роблю один раз на місяць вже чотири роки підряд,коли надаю допомогу волонтерам?
А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ.
сірий написав:А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ.
Позвоните в Казначейство. Вам многое пояснят. А, кроме того, взгляните на календарь.
Нынешний "залет" средневзвешенного курса поутру и в целом по итогам дня на 13,83 коп. все еще не "отменил" укрепление гривни с начала года на 6,20%, с уровня 28,0672 к 26,3275. Но работы в профильном направлении ведутся. Куда ж без них.
сірий написав:А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ.
Ви натякаєте ,що це "загон"?, такі коливання на МБ в 14коп. говорять,що пішли рухи на валютному безготівковому ринку,це не "пшик віртуальний" ,а реальна більшість угод вкладена по 26.3275.Якщо три тижні тому ми обговорювали рухи на МБ 2-3коп.до яких ми звикли ,то зараз амплітуда коливань збільшилась.Одним реченням ; "спокій позаду ,почались рухи" і далі осінь-зима коливання стануть більшими в 30-50коп. ітд.
Shram написав: Петюня по привычке хотел облапошить МВФ, но не удалось. А теперь его все подряд в это лицом тыкают - и сам МВФ, и Европа, и Трансперенси, и США вот присоединились.
У вас и вам подобных всё упирается в наличие доброго или злого царя. В Украине царя нет и быть не может (Овощ по глупости захотел им быть и получил по самые). Хорошо это или плохо - мне сложно судить. С Пиночетом, конечно, проще проводить реформы.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 27 чер, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
27.06.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на рахунки платників податку відповідно до наданої 23.06.2018 та 25.06.2018 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 78,8 млн грн (100% від визначеної суми).
Все помнят что убрали главу Минфина ? Вот получайте. !!
По данным казначейства ПДВ за июнь по состоянию на 26 число выплачено 9,551 млрд
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 27 чер, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.