Согласно правкам, для новых скважин рента на добычу природного газа снижена до 12% (для скважин глубиной до 5000 м) и до 6% (для скважин глубже 5000 м). Рента будет снижина на скважины, где бурение будет начато после 1 января 2018 года. Обычные ставки ренты на газ составляют 14-29%. Стимулирующая рента не распространяется на нефть и газовый конденсат, а также на газ, добытый по договорам о совместной деятельности.
Там сейчас так всё запутано, что разобраться сложно. Во всяком случае, до принятия этого закона Укргаздобыча платила 50%, частники - 29%. Вроде бы для старых скважин ничего не изменилось, но не уверен. Главным лоббистом снижения ренты был Гройсман. Насколько я понял из чтения разных сайтов, главная помеха добыче газа - не столько высокая рента, сколько процедуры землеотведения, тянущиеся по несколько лет.
ЛАД написав:Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах. Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует.
Сейчас все объясню (с) .....
Со всем написанным согласен. Замечу только, что Фунтик делал анализ ещё в те времена, когда "были миллиардные обороты без удвоения статистики" и депосертификаты НБУ, по-моему, тоже были не так популярны, как сегодня.