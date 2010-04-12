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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5273527452755276>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:44

  ЛАД написав:2.
Согласно правкам, для новых скважин рента на добычу природного газа снижена до 12% (для скважин глубиной до 5000 м) и до 6% (для скважин глубже 5000 м). Рента будет снижина на скважины, где бурение будет начато после 1 января 2018 года.
Обычные ставки ренты на газ составляют 14-29%. Стимулирующая рента не распространяется на нефть и газовый конденсат, а также на газ, добытый по договорам о совместной деятельности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3038175

Там сейчас так всё запутано, что разобраться сложно.
Во всяком случае, до принятия этого закона Укргаздобыча платила 50%, частники - 29%.
Вроде бы для старых скважин ничего не изменилось, но не уверен.
Главным лоббистом снижения ренты был Гройсман.
Насколько я понял из чтения разных сайтов, главная помеха добыче газа - не столько высокая рента, сколько процедуры землеотведения, тянущиеся по несколько лет.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:20

Re: Валютный рынок в контексте

... суть сьогоднішніх стрибків: в місті Лева, нікомунепотрібний подорожчав від вчора на ЧР аж на дві копійки!)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:26

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах.
Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует.

Сейчас все объясню (с) :lol:
.....

Со всем написанным согласен.
Замечу только, что Фунтик делал анализ ещё в те времена, когда "были миллиардные обороты без удвоения статистики" и депосертификаты НБУ, по-моему, тоже были не так популярны, как сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:37

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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Та нI , завжди слiдкую за обмiнками Роза та Гагарiн , взимку наприклад давали напрямок руху доляра в мiстI Харкiв , зранку сьогоднI курси Гагарiна були 12/24 , то зараз 17/30.

А мне по Харькову нравятся котировки http://obmenka.kh.ua
Не знаю, насколько они реально по ним работают, но курсы меняют быстро и, по-моему, четко отображают опт у нас на востоке.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:51

  дарий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Та нI , завжди слiдкую за обмiнками Роза та Гагарiн , взимку наприклад давали напрямок руху доляра в мiстI Харкiв , зранку сьогоднI курси Гагарiна були 12/24 , то зараз 17/30.

А мне по Харькову нравятся котировки http://obmenka.kh.ua
Не знаю, насколько они реально по ним работают, но курсы меняют быстро и, по-моему, четко отображают опт у нас на востоке.

В одессе есть они же с буковками одессы в адресе.
При заказе через сайт реально резервируют на час, даже если курс за этот час взлетел на 5 копеек - продадут по заказу.
Но курс почти всегда хуже других оптовых обменников на 1-4 копейки.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:53

  Zebra написав:пробой 26.50 будет означать что ниже 26 уже можно забыть
Реальный курс нашей конкурентноспособности при нынешнем раскладе 28 - 29 и не меньше !!! Не зря Гройсман на таможню напал .. Пополнять больше неоткуда ,а бюджет не резиновый (но и курс не хотят отпускать ибо предвыборный год) !!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:09

  Captain Obvious написав:
  дарий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Та нI , завжди слiдкую за обмiнками Роза та Гагарiн , взимку наприклад давали напрямок руху доляра в мiстI Харкiв , зранку сьогоднI курси Гагарiна були 12/24 , то зараз 17/30.

А мне по Харькову нравятся котировки http://obmenka.kh.ua
Не знаю, насколько они реально по ним работают, но курсы меняют быстро и, по-моему, четко отображают опт у нас на востоке.

В одессе есть они же с буковками одессы в адресе.
При заказе через сайт реально резервируют на час, даже если курс за этот час взлетел на 5 копеек - продадут по заказу.
Но курс почти всегда хуже других оптовых обменников на 1-4 копейки.

Лучше Одессы щас токо Закарпатье.... :D https://money24.com.ua. И это розница! :lol:
Мне в Берегово еще 2-3 коп. запросто сбрасывали.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:25

Готiвка вчора на ЧР в деяких мiстах була вища вiд МБ , а не вiдiрвана вiд нього на 10-15коп нижче,як зараз, це говорить про свiй порiг коливань ЧР, незважаючи на МБ , балансуючи мiж попит/пропозицiя , а також поглядаючи на рухи безготiвкового доляра. Кожна хвиля вгору на МБ ,готiвку не буде повертати на попереднI низи бо € вже щеплення та звикання до вищого курсу.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:35

  twin написав:
  tea написав:
  twin написав:А тільки я один зауважив, що НБУ почав гасити оперативно на рівні 26,30 не чекаючи заходу вище :wink:

Влив недостатньо.Тому курс зараз 26.32/26.36

А міг бути 26,46..56.. :wink:

Згоден.
tea
 
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