Согласно правкам, для новых скважин рента на добычу природного газа снижена до 12% (для скважин глубиной до 5000 м) и до 6% (для скважин глубже 5000 м). Рента будет снижина на скважины, где бурение будет начато после 1 января 2018 года. Обычные ставки ренты на газ составляют 14-29%. Стимулирующая рента не распространяется на нефть и газовый конденсат, а также на газ, добытый по договорам о совместной деятельности.
Там сейчас так всё запутано, что разобраться сложно. Во всяком случае, до принятия этого закона Укргаздобыча платила 50%, частники - 29%. Вроде бы для старых скважин ничего не изменилось, но не уверен. Главным лоббистом снижения ренты был Гройсман. Насколько я понял из чтения разных сайтов, главная помеха добыче газа - не столько высокая рента, сколько процедуры землеотведения, тянущиеся по несколько лет.
ЛАД написав:Кстати, ещё одна зависимость, вызывающая определённые сомнения - зависимость курса на МБ от остатков на корр. счетах. Насколько помню, когда-то давно Фунтик ещё в те времена, когда был на форуме, выкладывал графики, из кот. следовало, что такая корреляция практически отсутствует.
Сейчас все объясню (с) .....
Со всем написанным согласен. Замечу только, что Фунтик делал анализ ещё в те времена, когда "были миллиардные обороты без удвоения статистики" и депосертификаты НБУ, по-моему, тоже были не так популярны, как сегодня.
Перес де Куэльяр написав:Та нI , завжди слiдкую за обмiнками Роза та Гагарiн , взимку наприклад давали напрямок руху доляра в мiстI Харкiв , зранку сьогоднI курси Гагарiна були 12/24 , то зараз 17/30.
А мне по Харькову нравятся котировки http://obmenka.kh.ua Не знаю, насколько они реально по ним работают, но курсы меняют быстро и, по-моему, четко отображают опт у нас на востоке.
В одессе есть они же с буковками одессы в адресе. При заказе через сайт реально резервируют на час, даже если курс за этот час взлетел на 5 копеек - продадут по заказу. Но курс почти всегда хуже других оптовых обменников на 1-4 копейки.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Zebra написав:пробой 26.50 будет означать что ниже 26 уже можно забыть
Реальный курс нашей конкурентноспособности при нынешнем раскладе 28 - 29 и не меньше !!! Не зря Гройсман на таможню напал .. Пополнять больше неоткуда ,а бюджет не резиновый (но и курс не хотят отпускать ибо предвыборный год) !!!
Перес де Куэльяр написав:Та нI , завжди слiдкую за обмiнками Роза та Гагарiн , взимку наприклад давали напрямок руху доляра в мiстI Харкiв , зранку сьогоднI курси Гагарiна були 12/24 , то зараз 17/30.
А мне по Харькову нравятся котировки http://obmenka.kh.ua Не знаю, насколько они реально по ним работают, но курсы меняют быстро и, по-моему, четко отображают опт у нас на востоке.
В одессе есть они же с буковками одессы в адресе. При заказе через сайт реально резервируют на час, даже если курс за этот час взлетел на 5 копеек - продадут по заказу. Но курс почти всегда хуже других оптовых обменников на 1-4 копейки.
Лучше Одессы щас токо Закарпатье.... https://money24.com.ua. И это розница! Мне в Берегово еще 2-3 коп. запросто сбрасывали.
Готiвка вчора на ЧР в деяких мiстах була вища вiд МБ , а не вiдiрвана вiд нього на 10-15коп нижче,як зараз, це говорить про свiй порiг коливань ЧР, незважаючи на МБ , балансуючи мiж попит/пропозицiя , а також поглядаючи на рухи безготiвкового доляра. Кожна хвиля вгору на МБ ,готiвку не буде повертати на попереднI низи бо € вже щеплення та звикання до вищого курсу.