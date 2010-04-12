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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5273527452755276

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:51

  Перес де Куэльяр написав:
  сірий написав:А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ. 8)
Ви натякаєте ,що це "загон"?,
такі коливання на МБ в 14коп. говорять,що пішли рухи на валютному безготівковому ринку,це не "пшик віртуальний" ,а реальна більшість уй год вкладена по 26.3275.Якщо три тижні тому ми обговорювали рухи на МБ 2-3коп.до яких ми звикли ,то зараз амплітуда коливань збільшилась.Одним реченням ; "спокій позаду ,почались рухи" і далі осінь-зима коливання стануть більшими в 30-50коп. ітд.

Да, банальный загон! С первой минуты торгов ставят +13 копеек. А потом "коливання "в диапазоне 1копейки. :D Я ракет, уходящих поездов с платформами а также отплывающих кораблей -пока НЕ НАБЛЮДАЮ. :)
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:51

НБУ сьогодні пише,що у травні платіжний баланс залишився профіцитним.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:54

  tea написав:НБУ сьогодні пише,що у травні платіжний баланс залишився профіцитним.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Вот и подтверждение к выше написанному.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:56

  Zebra написав:пробой 26.50 будет означать что ниже 26 уже можно забыть

Да, мы помним, про последний вагон по 26.30 и так многократно :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:57

  сірий написав:Да, банальный загон! С первой минуты торгов ставят +13 копеек. А потом "коливання "в диапазоне 1копейки. :D Я ракет, уходящих поездов с платформами а также отплывающих кораблей -пока НЕ НАБЛЮДАЮ. :)

Ракет не буде.Сибарит правильно пише - поки що НБУ гасить,якщо курс зростає за сесію більше 15 копійок.
Взагалі-то погано,що НБУ в червні принаймні за два останні тижні має негативне сальдо по інтервенціям.Тут і так туго з ЗВР,бо йдуть платежі за раніше набраними боргами.
Для НБУ і для бюджету було б краще,якби в липні НБУ дав курсу вийти в діапазон 26.50-26.99.Тоді б і витрачати ЗВР не прийшлось би.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:59

  сірий написав:
  tea написав:НБУ сьогодні пише,що у травні платіжний баланс залишився профіцитним.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Вот и подтверждение к выше написанному.

Ні.Це не є підтвердженням вищенаписаного Вами,бо Ви написали про ситуацію зараз,а статистика аж за травень.
tea
 
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