сірий написав:А есть такие, кто может изьясниться по поводу взлета в 10'30 утра на 13 копеек и дальнейшего полета в одну копеечку до окончания сессии межбанка.? Думаю, что многие здешние "гуру " найдут в моем вопросе для себя ответ.
Ви натякаєте ,що це "загон"?, такі коливання на МБ в 14коп. говорять,що пішли рухи на валютному безготівковому ринку,це не "пшик віртуальний" ,а реальна більшість уй год вкладена по 26.3275.Якщо три тижні тому ми обговорювали рухи на МБ 2-3коп.до яких ми звикли ,то зараз амплітуда коливань збільшилась.Одним реченням ; "спокій позаду ,почались рухи" і далі осінь-зима коливання стануть більшими в 30-50коп. ітд.
Да, банальный загон! С первой минуты торгов ставят +13 копеек. А потом "коливання "в диапазоне 1копейки. Я ракет, уходящих поездов с платформами а также отплывающих кораблей -пока НЕ НАБЛЮДАЮ.
сірий написав:Да, банальный загон! С первой минуты торгов ставят +13 копеек. А потом "коливання "в диапазоне 1копейки. Я ракет, уходящих поездов с платформами а также отплывающих кораблей -пока НЕ НАБЛЮДАЮ.
Ракет не буде.Сибарит правильно пише - поки що НБУ гасить,якщо курс зростає за сесію більше 15 копійок. Взагалі-то погано,що НБУ в червні принаймні за два останні тижні має негативне сальдо по інтервенціям.Тут і так туго з ЗВР,бо йдуть платежі за раніше набраними боргами. Для НБУ і для бюджету було б краще,якби в липні НБУ дав курсу вийти в діапазон 26.50-26.99.Тоді б і витрачати ЗВР не прийшлось би.
сірий написав:Да, банальный загон! С первой минуты торгов ставят +13 копеек. А потом "коливання "в диапазоне 1копейки. Я ракет, уходящих поездов с платформами а также отплывающих кораблей -пока НЕ НАБЛЮДАЮ.
Ракет не буде.Сибарит правильно пише - поки що НБУ гасить,якщо курс зростає за сесію більше 15 копійок. Взагалі-то погано,що НБУ в червні принаймні за два останні тижні має негативне сальдо по інтервенціям.Тут і так туго з ЗВР,бо йдуть платежі за раніше набраними боргами. Для НБУ і для бюджету було б краще,якби в липні НБУ дав курсу вийти в діапазон 26.50-26.99.Тоді б і витрачати ЗВР не прийшлось би.
А какой сумой сегодня гасили и имеет ли влияние тот мизер на сегодняшние(огромные)обороты.Думаю что нет.
сірий написав:А какой сумой сегодня гасили и имеет ли влияние тот мизер на сегодняшние(огромные)обороты.Думаю что нет.
Якщо я правильно розумію - НБУ заздалегідь бачить обсяги на купівлю і на продаж. Якщо так,то НБУ продав рівно стільки,скільки й потрібно було,тому курс до їх інтервенції зріс на 12 копійок,з 26.18 до 26.30,а після їнтервенції зріс всього на 2 копійки - до 26.32. В будь-якому випадку - обсяг інтервенцій дізнаємось в понеділок.