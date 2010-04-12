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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:43
сірий написав:
Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам.
ДС прогнозує,що в понеділок НБУ викупить надлишки.
При певних умовах - я з ним згоден.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:59
Trast написав:
Я знаю, но не скажу!
Tekken написав:
Наступну зупинку теж ніхто не знає?
Як і приблизної дати?
После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.
Тут є ще ось такий прогноз.
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу."
Пізнайко - є що додати по пацієнту?
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