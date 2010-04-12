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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5274527552765277

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:00

Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам. :roll:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:43

  сірий написав:Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам. :roll:

ДС прогнозує,що в понеділок НБУ викупить надлишки.
При певних умовах - я з ним згоден.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:59

  Trast написав:
  Tekken написав:Наступну зупинку теж ніхто не знає?
Як і приблизної дати?

Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.

Тут є ще ось такий прогноз. :roll:
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." :mrgreen:
Пізнайко - є що додати по пацієнту? :wink:
tea
 
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  #<1 ... 5274527552765277
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