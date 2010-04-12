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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:43
сірий написав:
Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам.
ДС прогнозує,що в понеділок НБУ викупить надлишки.
При певних умовах - я з ним згоден.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:59
Trast написав:
Я знаю, но не скажу!
Tekken написав:
Наступну зупинку теж ніхто не знає?
Як і приблизної дати?
После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.
Тут є ще ось такий прогноз.
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу."
Пізнайко - є що додати по пацієнту?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:06
Trast написав: prodigy написав: Trast написав:
Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить!
Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!
почему этот тролль еще не в сауне
Вы так и не ответили на простой вопрос, ну я другого и не ждал!Потому, что я могу тут и не писать!
(крутіше тільки яйця-ред.Чай
)
Мне это никакой выгоды личной не несет!(а чому тоді пишете???-ред.Чай
)
Занимаюсь филантропством на 4-й ступени развития по шкале Маслоу
(Звізда-ред.Чай
).
Друзі - щось мені підказує чуйка,що тут Сорос на форумі зареєструвався.
Пізнайко - Сороса в палату прилаштуєте?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:11
Trast написав:
Мо1 прогноз -краснвй свисток! Сценарий лета 2008 года почти!
Аби ще б деталі описали.
Будемо щиро вдячні.
Я перший Вам плюс поставлю,якщо накатаєте простирадло як Адам Сміт.
Пізнайко поставить другий плюс.
Фріз - третій.Мізантроп - четвертий.
Востаннє редагувалось tea
в Сер 27 чер, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:14
Trast написав: Перес де Куэльяр написав:
Ви б своI згадали спочатку. Якась цуцикова радiсть прослiдкову€тья.*Відправлено з Чату
Поймите, кто пришел в замы Смолия?
Что изменилось?
Был бы я на из месте, сейчас бы сделал интересное для всех-летом курс 30+, а что мешает это сделать-самое интересное, [u]что так и будет,[/u]
набоюдайте за тем, когда уйдут спекулянты на 50% из обоигаций юрлиц-все не успеют выйти!
Гарний прогноз.
А якщо влітку Смолій зробить 30,то який тоді буде курс взимку?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:35
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:39
сірий написав:
Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам.
Да по количеству активизировавшихся "кабанчиков" и сажающих "в последний вагон" все и так понятно))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:49
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дарий
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:37
Чай, иногда Вас можно спутать с Василем.
Если полностью цитировать, то
У травні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 266 млн дол. США. Водночас, через виплати на користь МВФ, міжнародні резерви на початок червня скоротилися на 1,6% до 18,2 млрд дол. США, що покриває 3.2 місяці майбутнього імпорту.
Т.е. ЗВР сократились на 296 млн. долл. Благодаря этому получаем положит. плвтёжный баланс.
Далее:
У травні сальдо поточного рахунку, як і минулого року, було близьким до нуля порівняно з профіцитом у квітні (0.2 млрд дол. США), через розширення дефіциту торгівлі товарами.
У січні-травні дефіцит поточного рахунку розширився до 415 млн дол. США (з 308 млн дол. США за аналогічний період минулого року).
За счёт чего сальдо текущего счёта близко к нулю не очень понимаю, т.к. дефицит торгбаланса составил 1,0 млрд. долл. (за 5 мес. 3,3 млрд.), а
[b]
Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у травні становив 307 млн дол. США
и
Надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попередніх місяців (150 млн дол. США)
При этом наблюдается опережающий рост импорта - за пять месяцев рост составил 14,3%, а экспорта - 11,8%.
Продолжаем радоваться и удивляться росту курса доллара.
Хотя удивляться стоило бы тому, что курс всё ещё близок к 26.
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