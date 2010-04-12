RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5274527552765277

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:00

Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам. :roll:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:43

  сірий написав:Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам. :roll:

ДС прогнозує,що в понеділок НБУ викупить надлишки.
При певних умовах - я з ним згоден.
tea
 
Повідомлень: 14586
З нами з: 15.11.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:59

  Trast написав:
  Tekken написав:Наступну зупинку теж ніхто не знає?
Як і приблизної дати?

Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.

Тут є ще ось такий прогноз. :roll:
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." :mrgreen:
Пізнайко - є що додати по пацієнту? :wink:
tea
 
Повідомлень: 14586
З нами з: 15.11.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:06

  Trast написав:
  prodigy написав:
  Trast написав:Тогда напишите свой адрес, я думаю, многие захотят вас отблагодарить!
Вагончик тронулся-состав отправился-ждем!


почему этот тролль еще не в сауне

Вы так и не ответили на простой вопрос, ну я другого и не ждал!
Потому, что я могу тут и не писать!(крутіше тільки яйця-ред.Чай :mrgreen: )
Мне это никакой выгоды личной не несет!(а чому тоді пишете???-ред.Чай :mrgreen: )
Занимаюсь филантропством на 4-й ступени развития по шкале Маслоу(Звізда-ред.Чай :roll: ).

Друзі - щось мені підказує чуйка,що тут Сорос на форумі зареєструвався. :mrgreen:
Пізнайко - Сороса в палату прилаштуєте? :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14586
З нами з: 15.11.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:11

  Trast написав:Мо1 прогноз -краснвй свисток! Сценарий лета 2008 года почти!

Аби ще б деталі описали.
Будемо щиро вдячні.
Я перший Вам плюс поставлю,якщо накатаєте простирадло як Адам Сміт.
Пізнайко поставить другий плюс.
Фріз - третій.Мізантроп - четвертий.
Востаннє редагувалось tea в Сер 27 чер, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 14586
З нами з: 15.11.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:14

  Trast написав:
  Перес де Куэльяр написав:Ви б своI згадали спочатку. Якась цуцикова радiсть прослiдкову€тья.

*Відправлено з Чату

Поймите, кто пришел в замы Смолия?
Что изменилось?
Был бы я на из месте, сейчас бы сделал интересное для всех-летом курс 30+, а что мешает это сделать-самое интересное, [u]что так и будет,[/u] набоюдайте за тем, когда уйдут спекулянты на 50% из обоигаций юрлиц-все не успеют выйти!

Гарний прогноз. :shock:
А якщо влітку Смолій зробить 30,то який тоді буде курс взимку?
tea
 
Повідомлень: 14586
З нами з: 15.11.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:35

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 0d98f4.jpg
tea
 
Повідомлень: 14586
З нами з: 15.11.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:39

  сірий написав:Добрэ пановэ. Следующая неделя нас рассудит.И надеюсь расставит всё по своим местам. :roll:

Да по количеству активизировавшихся "кабанчиков" и сажающих "в последний вагон" все и так понятно))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 13.06.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

Зображення
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 439
З нами з: 21.01.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:37

  tea написав:НБУ сьогодні пише,що у травні платіжний баланс залишився профіцитним.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Чай, иногда Вас можно спутать с Василем. :)
Если полностью цитировать, то
У травні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 266 млн дол. США. Водночас, через виплати на користь МВФ, міжнародні резерви на початок червня скоротилися на 1,6% до 18,2 млрд дол. США, що покриває 3.2 місяці майбутнього імпорту.

Т.е. ЗВР сократились на 296 млн. долл. Благодаря этому получаем положит. плвтёжный баланс.
Далее:
У травні сальдо поточного рахунку, як і минулого року, було близьким до нуля порівняно з профіцитом у квітні (0.2 млрд дол. США), через розширення дефіциту торгівлі товарами.
У січні-травні дефіцит поточного рахунку розширився до 415 млн дол. США (з 308 млн дол. США за аналогічний період минулого року).

За счёт чего сальдо текущего счёта близко к нулю не очень понимаю, т.к. дефицит торгбаланса составил 1,0 млрд. долл. (за 5 мес. 3,3 млрд.), а
[b]
Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у травні становив 307 млн дол. США

и
Надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попередніх місяців (150 млн дол. США)

При этом наблюдается опережающий рост импорта - за пять месяцев рост составил 14,3%, а экспорта - 11,8%.
Продолжаем радоваться и удивляться росту курса доллара.
Хотя удивляться стоило бы тому, что курс всё ещё близок к 26. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3037 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 5274527552765277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1252, 1253, 1254
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12537 1380590
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 21:48
artist_007
Валютный рынок в мире 1 ... 628, 629, 630
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6291 1332620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 10:21
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.