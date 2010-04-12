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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:07
ЛАД,
ЗВР будут продолжать сокращаться, что вполне естественно, ибо на 2/3 - это деньги МВФ, которые надо возвращать. Наш удел - жить в кредит с надеждой, что его когда-нибудь хотя бы частично простят. Других вариантов я не вижу, пока наш бизнес не займется реальным импортозамещением хотя бы простейших товаров.
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Starikan
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:50
Starikan
Согласен. Я об этом всё время и пишу.
Но задача власти - создание условий для этого.
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ЛАД
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Додано: Чет 28 чер, 2018 00:23
ЛАД написав:Starikan
Согласен. Я об этом всё время и пишу.
Но задача власти - создание условий для этого.
Ну да... отменить все налоги и взносы, снизить минималку до 500 грн, разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще?
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Starikan
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