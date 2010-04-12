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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5275527652775278

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:07

ЛАД,
ЗВР будут продолжать сокращаться, что вполне естественно, ибо на 2/3 - это деньги МВФ, которые надо возвращать. Наш удел - жить в кредит с надеждой, что его когда-нибудь хотя бы частично простят. Других вариантов я не вижу, пока наш бизнес не займется реальным импортозамещением хотя бы простейших товаров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:50

Starikan
Согласен. Я об этом всё время и пишу.
Но задача власти - создание условий для этого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:23

  ЛАД написав:Starikan
Согласен. Я об этом всё время и пишу.
Но задача власти - создание условий для этого.

Ну да... отменить все налоги и взносы, снизить минималку до 500 грн, разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще? :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:38

Прекрасное далёко...

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Согласен. Я об этом всё время и пишу.
Но задача власти - создание условий для этого.

Ну да... отменить все налоги и взносы, снизить минималку до 500 грн, разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще? :wink:


Задача правительства это реструктуризация долга кроликом на идиотских условиях, приобретении Приватбанка за 1 гривну с его идиотскими долгами. В
22 уже продать планируют, накачав из бюджета. Да мало ли что придумают, что бы яма поглубже была.
Эвген
 
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