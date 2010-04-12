Додано: Чет 28 чер, 2018 07:02

Starikan написав: разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще? разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще?

В Рф в четырех регионах начинают новшество - любой гражданин может в онлайн режиме уведомить налоговую, что он собирается начать деятельность в бизнесе как самозанятое лицо - это не ФОП, но у нас тоже есть такая категория в бизнес-деятельности - причем для этого не надо никаких справок и бумажек, только онлайн, с помощью специального мобильного приложения также человек можно заплатить налоги, причем не надо предоставлять никакой отчетности. Человеку не надо следить за тем изменился ли счет, система сама отправит деньги в нужное место, надо только указать вид налога.Кстати в Украине со 2 июля меняются все счета для уплаты налогов, не прозевайте этот момент.