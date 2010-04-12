ЛАД, ЗВР будут продолжать сокращаться, что вполне естественно, ибо на 2/3 - это деньги МВФ, которые надо возвращать. Наш удел - жить в кредит с надеждой, что его когда-нибудь хотя бы частично простят. Других вариантов я не вижу, пока наш бизнес не займется реальным импортозамещением хотя бы простейших товаров.
ЛАД написав:Starikan Согласен. Я об этом всё время и пишу. Но задача власти - создание условий для этого.
Ну да... отменить все налоги и взносы, снизить минималку до 500 грн, разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще?
Задача правительства это реструктуризация долга кроликом на идиотских условиях, приобретении Приватбанка за 1 гривну с его идиотскими долгами. В 22 уже продать планируют, накачав из бюджета. Да мало ли что придумают, что бы яма поглубже была.
Starikan написав:разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще?
В Рф в четырех регионах начинают новшество - любой гражданин может в онлайн режиме уведомить налоговую, что он собирается начать деятельность в бизнесе как самозанятое лицо - это не ФОП, но у нас тоже есть такая категория в бизнес-деятельности - причем для этого не надо никаких справок и бумажек, только онлайн, с помощью специального мобильного приложения также человек можно заплатить налоги, причем не надо предоставлять никакой отчетности. Человеку не надо следить за тем изменился ли счет, система сама отправит деньги в нужное место, надо только указать вид налога.
Кстати в Украине со 2 июля меняются все счета для уплаты налогов, не прозевайте этот момент.
ЛАД написав:Чай, иногда Вас можно спутать с Василем.
ЛАД не провокуйте і не переходьте на особистості, ніхто Вам ТУТ особисто НІЧОГО не винен.
ЛАД написав:Т.е. ЗВР сократились на 296 млн. долл. Благодаря этому получаем положит. платёжный баланс.
Може хто інший цю глибоку аналітичну фразу прокоментує, бо в мене вийде не зовсім коректно.
ЛАД написав:не очень понимаю,
Любий Ваш аналіз потрібно починати з цього
ЛАД написав:дефицит торгбаланса составил 1,0 млрд. долл. (за 5 мес. 3,3 млрд.)
ЛАД написав:При этом наблюдается опережающий рост импорта - за пять месяцев рост
Проаналізуйте чому - підказка - вивчити індекси цін на паливно - енергетичні товари, та на продуцію хімпрому з врахуванням сезонного фактору (міндобрива) та ціни на газ, доля якого в виробництві міндобрив складає вище 70%. Саме такий аналіз всім буде цікавий, а не нікому не потрібний тролінг форумчан, та чіпляння до того, хто , що сказав, бо нагадує рівень бабусь на лавочці які обговорюють хто як пройшов і що кому сказав.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Большинство обменников будет работать по всем валютам в формате « с оборота», но расширит спред для минимизации своих валютных рисков.
По мнению дилеров, во многом рост курса безналичного доллара в среду носил ситуативный характер и у гривны есть шанс отыграться в ближайшие понедельник и вторник за счет роста объемов предложения валюты от обязательных продаж фактически за три дня (выручка за саму среду и нерабочие в Украине четверг и пятницу). Поэтому владельцы обменок будут выставлять курсы продажи наличного доллара все же ниже уровня котировок межбанка, предполагая его снижение на следующей неделе. (Минфин) https://minfin.com.ua/2018/06/26/34107086/