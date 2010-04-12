ЛАД, ЗВР будут продолжать сокращаться, что вполне естественно, ибо на 2/3 - это деньги МВФ, которые надо возвращать. Наш удел - жить в кредит с надеждой, что его когда-нибудь хотя бы частично простят. Других вариантов я не вижу, пока наш бизнес не займется реальным импортозамещением хотя бы простейших товаров.
ЛАД написав:Starikan Согласен. Я об этом всё время и пишу. Но задача власти - создание условий для этого.
Ну да... отменить все налоги и взносы, снизить минималку до 500 грн, разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще?
Задача правительства это реструктуризация долга кроликом на идиотских условиях, приобретении Приватбанка за 1 гривну с его идиотскими долгами. В 22 уже продать планируют, накачав из бюджета. Да мало ли что придумают, что бы яма поглубже была.
Starikan написав:разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще?
В Рф в четырех регионах начинают новшество - любой гражданин может в онлайн режиме уведомить налоговую, что он собирается начать деятельность в бизнесе как самозанятое лицо - это не ФОП, но у нас тоже есть такая категория в бизнес-деятельности - причем для этого не надо никаких справок и бумажек, только онлайн, с помощью специального мобильного приложения также человек можно заплатить налоги, причем не надо предоставлять никакой отчетности. Человеку не надо следить за тем изменился ли счет, система сама отправит деньги в нужное место, надо только указать вид налога.
Кстати в Украине со 2 июля меняются все счета для уплаты налогов, не прозевайте этот момент.
ЛАД написав:Чай, иногда Вас можно спутать с Василем.
ЛАД не провокуйте і не переходьте на особистості, ніхто Вам ТУТ особисто НІЧОГО не винен.
ЛАД написав:Т.е. ЗВР сократились на 296 млн. долл. Благодаря этому получаем положит. платёжный баланс.
Може хто інший цю глибоку аналітичну фразу прокоментує, бо в мене вийде не зовсім коректно.
ЛАД написав:не очень понимаю,
Любий Ваш аналіз потрібно починати з цього
ЛАД написав:дефицит торгбаланса составил 1,0 млрд. долл. (за 5 мес. 3,3 млрд.)
ЛАД написав:При этом наблюдается опережающий рост импорта - за пять месяцев рост
Проаналізуйте чому - підказка - вивчити індекси цін на паливно - енергетичні товари, та на продуцію хімпрому з врахуванням сезонного фактору (міндобрива) та ціни на газ, доля якого в виробництві міндобрив складає вище 70%. Саме такий аналіз всім буде цікавий, а не нікому не потрібний тролінг форумчан, та чіпляння до того, хто , що сказав, бо нагадує рівень бабусь на лавочці які обговорюють хто як пройшов і що кому сказав.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Большинство обменников будет работать по всем валютам в формате « с оборота», но расширит спред для минимизации своих валютных рисков.
По мнению дилеров, во многом рост курса безналичного доллара в среду носил ситуативный характер и у гривны есть шанс отыграться в ближайшие понедельник и вторник за счет роста объемов предложения валюты от обязательных продаж фактически за три дня (выручка за саму среду и нерабочие в Украине четверг и пятницу). Поэтому владельцы обменок будут выставлять курсы продажи наличного доллара все же ниже уровня котировок межбанка, предполагая его снижение на следующей неделе. (Минфин) https://minfin.com.ua/2018/06/26/34107086/
- LOL!!! Че то тормозите вы тут на этом форуме (хоть он и называется валютным). По пунктам: 1. Денег вам не дадут; 2. Рынки начнут схлопываться, а экспорт - падать; 3. Доллар будет расти, а реальные зарплаты - падать; 4. Банки начнут скупать (заробитчанскую) валюту у населения, и дальше-больше; 5. "Европатриоты" - будут очень огорчены, а те кто "влошился" надолго - останутся без денег
Как там, Чемпионат Московской Олимпиады,себя чувствует?
tea написав:Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...
Начебто все згадав. Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.
Ще раз подякую за всі плюси. Наступний такий звіт напишу в липні,підведемо підсумки першого півріччя і проаналізуємо подальші тенденції.Для цього чекатиму таких статистичних даних. 1.Обсяги купівлі надлишків чи продажу з метою гасити зростання від НБУ за червень. 2.Зростання чи падіння обсягів депозитів у банківській системі. 3.Облікова ставка - зміниться чи ні. 4.Розміщення ОВДП - завжди буде на 100% вдалим чи ні. 5.Тенденція по ставкам розміщення ОВДП. 6.Тенденція по депозитним ставками банківської системи. 7.Обсяги купівлі/продажу банками валюти за червень.
Самый главный показатель это ВВП 2300 на душу !!! Это на минуточку 5000 Грн(В МЕСЯЦ) !!! И это не минимальная зп и даже не средняя ЭТО ВВП (Если ВЫ не вкурсе то это все затраты ....)А теперь берем ЗВР 18 Ярдов / 40.000.000 =450 У.е на человека(В ГОД) !!!! Дак это Африка !!!!PS Допоки в нас не буде инвестицій в 20 а то и більше ярдів рік ми не зможимо тримати курс на теперішньму рівні !!!!
Ну на одного чоловіка ВВП легко збільшується шляхом зменшення тих чоловіків!В районі де мої колеги обробляють землі смертність до народжуваності вже складає 4 до 1.Я вже не кажу про кількість емігрантів і тих шо тимчасово виїхали на роботу.Так шо тут будемо лише рости.