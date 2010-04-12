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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5277527852795280>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 08:44

хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???
і які прогнози???

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:21

Обоснование резкой девальвации гривны ближе к 20 году?

За индексом доллара следите?
Или даже не знаете что это такое?
Поясню: пик индекса доллара приходится на мировые кризисы (если бакс растёт, то национальные валюты развивающихся стран резко падают)
Та вот, из графика видно, что мир явно стоит почти у порога очередного мирового экономического кризиса и очередной девальвацией гривны.
Начало кризиса 2019 - 2020 года. Сейчас небольшая разминка пошла.
График большой, так что щелкайте по нему , а дальше позунком смещайте вправо в конец графика
Зображення
А вот график индекса доллара за текущий годЗображення

а вот за 5 лет индекс доллара (как видим не майдан виноват в девальвации гривны)Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 чер, 2018 10:01, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:28

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Starikan
Согласен. Я об этом всё время и пишу.
Но задача власти - создание условий для этого.

Ну да... отменить все налоги и взносы, снизить минималку до 500 грн, разрешить всем оформиться как ФЛП... что еще? :wink:


НЕОБХОДИМО;
1. Отмена грабительских налогов, пошлин и сборов
2. Свободное хождение валют
3. Открытие экономических границ
4. Свобода собственности и распоряжения землей
5. Кредитование без ограничений Нацбанка
6. Уведомительная система
7. Контрактная армия и достойное финансирование милиции, свободное владение оружием
8. Переход на лучшие в мире медицину и образование
9. Безналоговое государство обеспечит пенсии
10. Граждане Украины — собственники полезных ископаемых своей земли
и продажа всех 3500 государственных предприятий 8)
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:44

Re: Валютный рынок в контексте

... новини з полонини©

... вчора ввечері, знайомий таки взяв в обмінці 500 нікомунепотрібних® пА /15(хоч хотів штукаря, але там не було... - а інші обмінки, каже, світили /17-18 а в основному - 20)
... а сьогодні, каже, там вже /18, а решта всюди пА /20...... - коротше, він вирішив почекати.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:45

  Senkiv написав:хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???
і які прогнози???

*Відправлено з Чату

Нет причин. Загон в бакс и в амер. фонду к 4 июля также как и к рождеству, 2 раза в год идут мощнейшие виртуальные манипуляции. Точно также как и нет причин для обвала драг. металлов и для стояния на месте амер. фонды в последнее время, когда вся остальная фонда валится. Идет выкуп амер. фонды с печатных станков. Рынка нет, все заманипулировано, они просто уже издеваются над всем миром, думая, что мир это заслужил, если продолжает скупать пустые бумажки - валюту страны с самыми ужасными макрофинансовыми показателями и продавать за них реальные товары.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliy0734998884 написав:НЕОБХОДИМО;
1. Отмена грабительских налогов, пошлин и сборов
2. Свободное хождение валют
3. Открытие экономических границ
4. Свобода собственности и распоряжения землей
5. Кредитование без ограничений Нацбанка
6. Уведомительная система
7. Контрактная армия и достойное финансирование милиции, свободное владение оружием
8. Переход на лучшие в мире медицину и образование
9. Безналоговое государство обеспечит пенсии
10. Граждане Украины — собственники полезных ископаемых своей земли
и продажа всех 3500 государственных предприятий 8)


Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:51

  Lion+ написав:
  maxprofit написав:коли вже забанять цього буратино ???

типа свобода слова? :lol:
он пишет коммы намного информативней чем большинство здешних, поэтому скорее могут забанить тебя, чем его :wink:


он глупый ватан, на фоне таких же глупых ватанов отличается способностью складывать слова в читаемые предложения, но смысла больше не становится
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:53

  Senkiv написав:хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???
і які прогнози???

*Відправлено з Чату

Меркель ввела заградпошлины на американские Харлеи (мотоциклы), в ответ Трамп вводит заградпошлины на немецкие авто. И еще Трамп собирается выбить Меркель из седла и сформировать новое немецкое правительство без Меркель.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:55

  Дядюшка Скрудж написав:
  Senkiv написав:хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???
і які прогнози???

*Відправлено з Чату

Меркель ввела заградпошлины на американские Харлеи (мотоциклы), в ответ Трамп вводит заградпошлины на немецкие авто. И еще Трамп собирается выбить Меркель из седла и сформировать новое немецкое правительство без Меркель.

Было бы неплохо, поскольку она ублажает ВВХ всеми возможными способами, лучше бывшей жены.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:08

  Starikan написав:1.Наш удел - жить в кредит с надеждой, что его когда-нибудь хотя бы частично простят. 2.Других вариантов я не вижу, пока наш бизнес не займется реальным импортозамещением хотя бы простейших товаров.

1.Лібо колись писав,і я з ним згоден,що якби ми втілили в життя всі реформи,то нам би пробачили всі кредити.
2.Про імпортозаміщення.Здавалось би,що більш ніж трикратна девальвація мала б стимулювати на імпортозаміщення,але по факту вийшло,що ні.
А значить знову імпорт в нас зростатиме швидшими темпами,ніж експорт,до чергової суттєвої девальвації.
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