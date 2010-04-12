хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???
і які прогнози???
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 08:44
хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???
і які прогнози???
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:21
Обоснование резкой девальвации гривны ближе к 20 году?
За индексом доллара следите?
Или даже не знаете что это такое?
Поясню: пик индекса доллара приходится на мировые кризисы (если бакс растёт, то национальные валюты развивающихся стран резко падают)
Та вот, из графика видно, что мир явно стоит почти у порога очередного мирового экономического кризиса и очередной девальвацией гривны.
Начало кризиса 2019 - 2020 года. Сейчас небольшая разминка пошла.
График большой, так что щелкайте по нему , а дальше позунком смещайте вправо в конец графика
А вот график индекса доллара за текущий год
а вот за 5 лет индекс доллара (как видим не майдан виноват в девальвации гривны)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 чер, 2018 10:01, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:28
НЕОБХОДИМО;
1. Отмена грабительских налогов, пошлин и сборов
2. Свободное хождение валют
3. Открытие экономических границ
4. Свобода собственности и распоряжения землей
5. Кредитование без ограничений Нацбанка
6. Уведомительная система
7. Контрактная армия и достойное финансирование милиции, свободное владение оружием
8. Переход на лучшие в мире медицину и образование
9. Безналоговое государство обеспечит пенсии
10. Граждане Украины — собственники полезных ископаемых своей земли
и продажа всех 3500 государственных предприятий
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:44
Re: Валютный рынок в контексте
... новини з полонини©
... вчора ввечері, знайомий таки взяв в обмінці 500 нікомунепотрібних® пА /15(хоч хотів штукаря, але там не було... - а інші обмінки, каже, світили /17-18 а в основному - 20)
... а сьогодні, каже, там вже /18, а решта всюди пА /20...... - коротше, він вирішив почекати.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:45
Нет причин. Загон в бакс и в амер. фонду к 4 июля также как и к рождеству, 2 раза в год идут мощнейшие виртуальные манипуляции. Точно также как и нет причин для обвала драг. металлов и для стояния на месте амер. фонды в последнее время, когда вся остальная фонда валится. Идет выкуп амер. фонды с печатных станков. Рынка нет, все заманипулировано, они просто уже издеваются над всем миром, думая, что мир это заслужил, если продолжает скупать пустые бумажки - валюту страны с самыми ужасными макрофинансовыми показателями и продавать за них реальные товары.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:46
Re: Валютный рынок в контексте
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:51
он глупый ватан, на фоне таких же глупых ватанов отличается способностью складывать слова в читаемые предложения, но смысла больше не становится
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:53
Меркель ввела заградпошлины на американские Харлеи (мотоциклы), в ответ Трамп вводит заградпошлины на немецкие авто. И еще Трамп собирается выбить Меркель из седла и сформировать новое немецкое правительство без Меркель.
Додано: Чет 28 чер, 2018 09:55
Было бы неплохо, поскольку она ублажает ВВХ всеми возможными способами, лучше бывшей жены.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 28 чер, 2018 10:08
1.Лібо колись писав,і я з ним згоден,що якби ми втілили в життя всі реформи,то нам би пробачили всі кредити.
2.Про імпортозаміщення.Здавалось би,що більш ніж трикратна девальвація мала б стимулювати на імпортозаміщення,але по факту вийшло,що ні.
А значить знову імпорт в нас зростатиме швидшими темпами,ніж експорт,до чергової суттєвої девальвації.
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