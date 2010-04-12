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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52785279528052815282>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:12

  Василь-Рівне написав:
  vitaliy0734998884 написав:НЕОБХОДИМО;
1. Отмена грабительских налогов, пошлин и сборов
2. Свободное хождение валют
3. Открытие экономических границ
4. Свобода собственности и распоряжения землей
5. Кредитование без ограничений Нацбанка
6. Уведомительная система
7. Контрактная армия и достойное финансирование милиции, свободное владение оружием
8. Переход на лучшие в мире медицину и образование
9. Безналоговое государство обеспечит пенсии
10. Граждане Украины — собственники полезных ископаемых своей земли
и продажа всех 3500 государственных предприятий 8)


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Абсолютно здравые предложения. Что именно вам не понравилось?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:20

Re: Валютный рынок в контексте

  LuckyG написав:Абсолютно здравые предложения.


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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:29

  ЛАД написав:
  tea написав:НБУ сьогодні пише,що у травні платіжний баланс залишився профіцитним.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Чай, иногда Вас можно спутать с Василем. :)

Якщо плутаєте мене з іншими форумчанами - пора до Пізнайка на консультацію.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:45

  trololo написав:
  Lion+ написав:
  maxprofit написав:коли вже забанять цього буратино ???

типа свобода слова? :lol:
он пишет коммы намного информативней чем большинство здешних, поэтому скорее могут забанить тебя, чем его :wink:


он глупый ватан, на фоне таких же глупых ватанов отличается способностью складывать слова в читаемые предложения, но смысла больше не становится

при этом другие ольгинцы сразу пишут посты о том, насколько обсуждаемый ольгинец "аргументирован" и "убедителен" :mrgreen:
система.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:56

  LuckyG написав:
  Василь-Рівне написав:
  vitaliy0734998884 написав:НЕОБХОДИМО;
1. Отмена грабительских налогов, пошлин и сборов
2. Свободное хождение валют
3. Открытие экономических границ
4. Свобода собственности и распоряжения землей
5. Кредитование без ограничений Нацбанка
6. Уведомительная система
7. Контрактная армия и достойное финансирование милиции, свободное владение оружием
8. Переход на лучшие в мире медицину и образование
9. Безналоговое государство обеспечит пенсии
10. Граждане Украины — собственники полезных ископаемых своей земли
и продажа всех 3500 государственных предприятий 8)


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Абсолютно здравые предложения. Что именно вам не понравилось?


1-е автоматически отменяет возможность 7+8+9
5-е непонятно откуда возьмётся (тупо денЁг напечатать и ими кредитовать ???)
остальное больше громкие слова или непонятно что.....
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:58

Re: Валютный рынок в контексте

...ой, знову той рівненський сторож з залитою "сливою" буде тут заливати..... - а потім скарги "в тіхаря" накатувати на всіх і вся)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:14

  tea написав:1.Лібо колись писав,і я з ним згоден,що якби ми втілили в життя всі реформи,то нам би пробачили всі кредити.

не а, они ж видят шо здесь не польша, нация расколота и реванш про российских вполне возможен, пока не закончится ато и не определимся на 100% никто не пробачит и не нальют, как полякам или аргентине...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:28

  Василь-Рівне написав:
  vitaliy0734998884 написав:НЕОБХОДИМО;
1. Отмена грабительских налогов, пошлин и сборов
2. Свободное хождение валют
3. Открытие экономических границ
4. Свобода собственности и распоряжения землей
5. Кредитование без ограничений Нацбанка
6. Уведомительная система
7. Контрактная армия и достойное финансирование милиции, свободное владение оружием
8. Переход на лучшие в мире медицину и образование
9. Безналоговое государство обеспечит пенсии
10. Граждане Украины — собственники полезных ископаемых своей земли
и продажа всех 3500 государственных предприятий 8)


Зображення

?
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:...ой, знову той рівненський сторож з залитою "сливою" буде тут заливати..... - а потім скарги "в тіхаря" накатувати на всіх і вся)))

Ніколи не відповідаю дебілу-долярчику, немає сенсу, часу і т.і. Але сьогодні вихідний і є настрій. :wink:
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Дебільність долярчика – это диагноз. С определёнными симптомами. И в наших реалиях порой походит на эпидемию.
Я тут сказал на днях, мол, проблема Украины (на самом деле не только её) в том, что такие люди как долярчик хотят быть дебілами.
Дебілизм в медицине — это лёгкая форма олигофрении, вот что пишет о нём кладезь знаний — великая Википедия. Длинная цитата для пущего трагизма будет перемежаться нашими примерами.
Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера.
О сколько долярчик, напившись и почувствовав расслабленность своего сознания, сосредотачивают всю свою морально-волевую сферу на достижении подобного же эффекта.
Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно.
Тут надо вспомнить, как скоро люди такие ка долярчик забывают все те случаи, когда, продавшись за гречку и в ответ получив соответственное отношение от народных избранников, снова продаются за продуктовые наборы.
У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее, они могут формировать простейшие обобщения.
Во всём виноват Порошенко.
Для долярчика составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий.
Доллар не по 8, а по 26. А то, что он мог бы быть и по 80 при сложившейся ситуации, долярчик соображать не хочет.
Долярчик и им подобные сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, бедный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Власть во всём виновата, нас продали, слили, мы в заднице.
Дебілы - долярчики могут освоить несложную специальность, иногда даже очень хорошо.
Особенно если это специальность мелкого базарного торговца.
Эмиль Крепелин отмечал, что «их умение больше, чем знание».
Тут мы вспоминаем, что наши эксперты - долярчики умеют рассказать обо всём, ничего не зная о предмете разговора.
В привычной обстановке дебілы - долярчики относительно адекватны и самостоятельны. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуются руководство и поддержка.
И особенно финансовая от государства, которое им всегда должно.
Дебілы - долярчики способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью.
Это самый преданный лохторат.
Из-за этой особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях.
И тут они становятся невероятно полезными идиотами.
Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные дебілы - долярчики»).
Этих особенно много в соцсетях и особенно на финансовых форумах.
Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию.
Мы знаем, как легко они «взрываются» в дискуссии.
Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового, сопровождающееся распущенным поведением.
Все интересы страдающих дебільностью долярчиков преимущественно сконцентрированы на удовлетворении инстинктов (пищевого и полового), а также на своей внешности.
Тут я заканчиваю цитату и оставляю возможность вам пофантазировать. Или оглянуться вокруг...
Читающие здесь, а особенно разумеющие, к дебілам не относятся (надеюсь), и сами в состоянии связать очевидное и привести дополнительные примеры
Что мы видим? Есть не такая уж большая кучка пассионариев, которые пытаются оторвать страну от «совка». Есть не такой уж большой процент людей с оружием в руках, защищающих нашу свободу и проливающих за неё кровь. Но есть толпы «ваты» и прочих дебілов - долячиков, готовых ограничить себя и других, сузить себя, страну, горизонты для своих детей и забить на свободу, совершенство и подобие Божье.
Люди добрые, мы куплены дорогой ценой! Поэтому не становитесь вот такими дебілами - долячиками, і тоді Україна обов'язково переможе.
Автор Александр Дедюхин. Не я.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 28 чер, 2018 11:48, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:36

  tea написав:
  Starikan написав:1.Наш удел - жить в кредит с надеждой, что его когда-нибудь хотя бы частично простят. 2.Других вариантов я не вижу, пока наш бизнес не займется реальным импортозамещением хотя бы простейших товаров.

1.Лібо колись писав,і я з ним згоден,що якби ми втілили в життя всі реформи,то нам би пробачили всі кредити.
2.Про імпортозаміщення.Здавалось би,що більш ніж трикратна девальвація мала б стимулювати на імпортозаміщення,але по факту вийшло,що ні.
А значить знову імпорт в нас зростатиме швидшими темпами,ніж експорт,до чергової суттєвої девальвації.


1. Потому начиная с Лёньки1 и дают кредиты, что наши правители реформ не делали, а те что наделают- не работали. Да и заработать не грех- своим фермерам под меньший процент дают.
2. Помню плакат. Лёнька2 в костюме и чашкой в руке. "Купуй украиньске". Вы это, потише на поворотах, страна потребитель- кто позволит из "наших друзив" нам своё производить? Наш удел зерно и металл. Турбины, самолёты, ракеты, авто, тепловозы, суда и корабли- зась. А блестящие упаковки, пиво, соки и прочье табачно-ежедневное сразу при приватизации всякие Нестле под себя подмяли.
Востаннє редагувалось Эвген в Чет 28 чер, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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