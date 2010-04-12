Додано: Чет 28 чер, 2018 12:01

Senkiv написав: хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???

і які прогнози???



*Відправлено з Чату хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???і які прогнози???

Не следите за "новостями" и оставшимися "специалистами", интересуйтесь новыми тенденциями в экономике. Так не ошибетесь.На сколько я помню евро еще рисует сейчас красивый классический ГИП с уровнем поддержики в районе 1,15, но пока не дорисует никак - время еще не подошло для правого "плеча". А "левое плечо" и "голова" уже сформированы. Следовательно ждем роста небольшого и рисования "правого плеча". После чего возникнет два равновероятных варианта:1. Произойдет пробой линии поддержки, ГИП сформируется полностью и курс опустится минимум до 1,04.2. ГИП не сформируется и окажется сложным, тогда евро имеет шансы подрасти до 1,26.Пока два события таких считаю равновероятными.Можно и другими словами. Мне кажется, что в связи с началом торговых войн по всему миру, мировая экономика попала в зону турбулентности. Европейский экспорт от платежеспособных США получил удар под дых в виде заградительных пошлин. И европейские экспортеры срочно перебирают другие платежеспособные рынки на предмет куда сбыть свой неожиданно залежавшийся товар. К бабке можно не ходить - они уже давно смотрят на Россию в этом контексте, ведь там скопились существенные запасы евро за поставленные нефтегазопродукты и там есть желание покупать европейские товары как только снимут торговые ограничения. Если ЕС договорится с Россией, то мощная волна продаж укрепит позиции производителей ЕС, а вместе с ними и укрепит спрос на евро в мире, а значит и его курс к доллару.Если же ЕС не найдет новые рынки, то придется снижать цены на свои товары для США и беднеть. Производство в ЕС начнет сворачиваться, экономика хиреть, а курс евро слабеть к доллару. Лично я считаю эти два события равновероятными, так как не владею математическими моделями мировой экономики, чтобы точно подсчитать вероятности этих событий.