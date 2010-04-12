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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:37
5. Кредитование без ограничений Нацбанка
Ликвидация полномочий Нацбанка позволит любым другим банкам кредитировать экономику, предпринимательство и граждан.
Граждане получат доступ к недорогим иностранным кредитам и сами будут выбирать у кого их выбрать на самых выгодным условиях.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:38
чик написав: tea написав:
1.Лібо колись писав,і я з ним згоден,що якби ми втілили в життя всі реформи,то нам би пробачили всі кредити.
не а, они ж видят шо здесь не польша, нация расколота и реванш про российских вполне возможен
, пока не закончится ато и не определимся на 100% никто не пробачит и не нальют, как полякам или аргентине...
Поки що всі опитування показують,що реваншу проросійських сил на виборах 2019 року не буде.
Але реформи йдуть вкрай повільно.Гройсман тільки на 5,останній рік роботи парламенту,у якому є коаліція і яка висунула його прем"єром,зібравсі боротись з контрабандою.
По антикорупційному суду взагалі ганьба - наша влада думає,як би нажухати західних партнерів і ховає вигідні владі поправки в закон.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:41
давайте,будем относится с уважением, друг к другу ...
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:42
Василь-Рівне написав:
Ніколи не відповідаю дебілу-долярчику, немає сенсу, часу і т.і
неплохо выдал, но оскорб***
не трэба, я и себя частично узнаю в описании долярчик
а
а шо делать?
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:48
пЕши іщо© рівненський гіпопотам
.... совкова твоя душа, яку ти вже ніколи не відмиєш!
.... що там твоя русЬка жінка ще не втікла в Ростов від такого ушльопка?
.... а може, і ти переселенець з русЬкого міра?......- так сказати: русЬкий ушльопок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:50
tea написав:
Гройсман тільки на 5,останній рік роботи парламенту,у якому є коаліція і яка висунула його прем"єром,зібравсі боротись з контрабандою.
А по сплетням, ЕГО деньги стали мимо мена проходить. Потому и натравил полицию на таможню для контроля.
Пока мы будем разбираться "кто на ком стоял", таможня-полиция, суд-акс-набу и прочьи сверху-дублирующие органы, разворуют усё вщент.
Потому и дают кредиты, за то, что 5 лет говорильни. Греции вон скока влили, надо будет и нам вольют, без всяких условий, не, одно будет чтобы наши нас под контролем держали.
Ну, за нашу Конституцию! Будьмо!
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:50
tea
пока у страны не будет чётких территориальных границ, а власть не будет иметь поддержку большинства населения крупный капитал рисковать не будет.
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:56
чик написав:
неплохо выдал, но оскорб*** не трэба, я и себя частично узнаю в описании долярчика
Автор Александр Дедюхин. Не я. Старожили форуму знають, що я ніколи перший лайно не чіпаю, бо знаю як довго воно буде ТУТ смердіти, але тут дуже влучно написано про нього, при чому ще досить коректно. Найгірше те, що він не зміниться і йому подібні будуть визначати долю країни і нашу на виборах, а це біда. Була би моя воля - на вибори я би допусках не всіх, а лише тих, хто міг би пройти нескладний тест на певний рівень IQ, щоб відсіяти подібних олігофренів та залежності від їх дебільного або продажного вибору..
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Чет 28 чер, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:56
... забув ще запитати в рівнненсько-русЬкого ушльопка: то далі як, ти свій дурнуватий допис з образами зітреш, а на мої - накатаєш скарги? - чи, навіть, стирати свого не будеш, бо в тебе тут "пільги", як для інваліда мозку?)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 28 чер, 2018 12:01
Senkiv написав:
хто слідкує за новинами? чому євро впало на форексі???
і які прогнози???*Відправлено з Чату
Не следите за "новостями" и оставшимися "специалистами", интересуйтесь новыми тенденциями в экономике. Так не ошибетесь.
На сколько я помню евро еще рисует сейчас красивый классический ГИП с уровнем поддержики в районе 1,15, но пока не дорисует никак - время еще не подошло для правого "плеча". А "левое плечо" и "голова" уже сформированы. Следовательно ждем роста небольшого и рисования "правого плеча". После чего возникнет два равновероятных варианта:
1. Произойдет пробой линии поддержки, ГИП сформируется полностью и курс опустится минимум до 1,04.
2. ГИП не сформируется и окажется сложным, тогда евро имеет шансы подрасти до 1,26.
Пока два события таких считаю равновероятными.
Можно и другими словами. Мне кажется, что в связи с началом торговых войн по всему миру, мировая экономика попала в зону турбулентности. Европейский экспорт от платежеспособных США получил удар под дых в виде заградительных пошлин. И европейские экспортеры срочно перебирают другие платежеспособные рынки на предмет куда сбыть свой неожиданно залежавшийся товар. К бабке можно не ходить - они уже давно смотрят на Россию в этом контексте, ведь там скопились существенные запасы евро за поставленные нефтегазопродукты и там есть желание покупать европейские товары как только снимут торговые ограничения. Если ЕС договорится с Россией, то мощная волна продаж укрепит позиции производителей ЕС, а вместе с ними и укрепит спрос на евро в мире, а значит и его курс к доллару.
Если же ЕС не найдет новые рынки, то придется снижать цены на свои товары для США и беднеть. Производство в ЕС начнет сворачиваться, экономика хиреть, а курс евро слабеть к доллару. Лично я считаю эти два события равновероятными, так как не владею математическими моделями мировой экономики, чтобы точно подсчитать вероятности этих событий.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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