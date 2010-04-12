не а, они ж видят шо здесь не польша, нация расколота и реванш про российских вполне возможен, пока не закончится ато и не определимся на 100% никто не пробачит и не нальют, как полякам или аргентине...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:14
не а, они ж видят шо здесь не польша, нация расколота и реванш про российских вполне возможен, пока не закончится ато и не определимся на 100% никто не пробачит и не нальют, как полякам или аргентине...
а шо делать?
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:28
?
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:38
Поки що всі опитування показують,що реваншу проросійських сил на виборах 2019 року не буде.
Але реформи йдуть вкрай повільно.Гройсман тільки на 5,останній рік роботи парламенту,у якому є коаліція і яка висунула його прем"єром,зібравсі боротись з контрабандою.
По антикорупційному суду взагалі ганьба - наша влада думає,як би нажухати західних партнерів і ховає вигідні владі поправки в закон.
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:41
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:50
Re: Валютный рынок в контексте
А по сплетням, ЕГО деньги стали мимо мена проходить. Потому и натравил полицию на таможню для контроля.
Пока мы будем разбираться "кто на ком стоял", таможня-полиция, суд-акс-набу и прочьи сверху-дублирующие органы, разворуют усё вщент.
Потому и дают кредиты, за то, что 5 лет говорильни. Греции вон скока влили, надо будет и нам вольют, без всяких условий, не, одно будет чтобы наши нас под контролем держали.
Ну, за нашу Конституцию! Будьмо!
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:50
tea
пока у страны не будет чётких территориальных границ, а власть не будет иметь поддержку большинства населения крупный капитал рисковать не будет.
а шо делать?
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:01
Не следите за "новостями" и оставшимися "специалистами", интересуйтесь новыми тенденциями в экономике. Так не ошибетесь.
На сколько я помню евро еще рисует сейчас красивый классический ГИП с уровнем поддержики в районе 1,15, но пока не дорисует никак - время еще не подошло для правого "плеча". А "левое плечо" и "голова" уже сформированы. Следовательно ждем роста небольшого и рисования "правого плеча". После чего возникнет два равновероятных варианта:
1. Произойдет пробой линии поддержки, ГИП сформируется полностью и курс опустится минимум до 1,04.
2. ГИП не сформируется и окажется сложным, тогда евро имеет шансы подрасти до 1,26.
Пока два события таких считаю равновероятными.
Можно и другими словами. Мне кажется, что в связи с началом торговых войн по всему миру, мировая экономика попала в зону турбулентности. Европейский экспорт от платежеспособных США получил удар под дых в виде заградительных пошлин. И европейские экспортеры срочно перебирают другие платежеспособные рынки на предмет куда сбыть свой неожиданно залежавшийся товар. К бабке можно не ходить - они уже давно смотрят на Россию в этом контексте, ведь там скопились существенные запасы евро за поставленные нефтегазопродукты и там есть желание покупать европейские товары как только снимут торговые ограничения. Если ЕС договорится с Россией, то мощная волна продаж укрепит позиции производителей ЕС, а вместе с ними и укрепит спрос на евро в мире, а значит и его курс к доллару.
Если же ЕС не найдет новые рынки, то придется снижать цены на свои товары для США и беднеть. Производство в ЕС начнет сворачиваться, экономика хиреть, а курс евро слабеть к доллару. Лично я считаю эти два события равновероятными, так как не владею математическими моделями мировой экономики, чтобы точно подсчитать вероятности этих событий.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:49
Ага, в иностранных банках сидят такие разъевшиеся (тобишь полные) идиоты, которые, чуть НБУ не станет, побегут на самых выгодных условиях (с доплатой, наверное) кредитовать бизнес внутри другой страны без возможности взыскать долги, если вдруг, несмотря на красивые бизнес-планы, пойдет business as usual - взять кредит, купить крузак и ящик водки, водку выпить, крузак продать и взять другой кредит побольше - чтобы покрыть старый, ну и на него заодно уж купить Бентли и три ящика виски. А возможности взыскать не будет, потому что налогов нет, правоохранительных органов нет, судов нет. При этом поток халявных евробаксов с беспошлинным импортом добивают остатки смысла что-то реально делать внутри страны, так что иные схемы бизнеса кроме as usual остаются исключительно уделом идейных мастеров поверпоинта (идейных - потому что какой дурак пойдет работать, если можно взять кредиты под свой as usual на самых выгодных условиях?).
Но всё в порядке, можно не беспокоиться - идиоты из иностранных банков по-прежнему возят танкерами иностранную валюту и раздают ее всем желающим на самых выгодных условиях - потому что если не сюда, то куда ж ещё?
В общем, прекрасная идея, я щетаю.
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:54
у Вас экономические познания на уровне даже не старшеклассника, грамотность письма на уровне начальной школы
Я понимаю, что могли свои 10 пунктов накопипастить из разных популистских "программ", но нельзя же их постить среди взрослых людей на финансовом форуме !
Додано: Чет 28 чер, 2018 13:28
Re: Експортна млявість:
За даними митної статистики Державної фіскальної служби України за січень-травень вітчизняні трейдери вивезли 0,92 тис. т свинини. «Це в 3,4 рази менше ніж за відповідний період минулого року» — коментують в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України».
«Надходження імпортної продукції за аналізований період теж майже потроїлися: за період з початку року завезли 5,2 тис. т м’яса свиней проти 1,9 тис. т за відповідний період 2017-го. Витрати на імпорт збільшилися більш ніж 3,5 рази,
Сумно блин. В будущем году на праздник свининой с Дании закусывать будем. Если валюта будет на её закупку.
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