Додано: Чет 28 чер, 2018 12:49

vitaliy0734998884 написав: 5. Кредитование без ограничений Нацбанка

Ликвидация полномочий Нацбанка позволит любым другим банкам кредитировать экономику, предпринимательство и граждан.



Граждане получат доступ к недорогим иностранным кредитам и сами будут выбирать у кого их выбрать на самых выгодным условиях. 5. Кредитование без ограничений НацбанкаЛиквидация полномочий Нацбанка позволит любым другим банкам кредитировать экономику, предпринимательство и граждан.Граждане получат доступ к недорогим иностранным кредитам и сами будут выбирать у кого их выбрать на самых выгодным условиях.

Ага, в иностранных банках сидят такие разъевшиеся (тобишь полные) идиоты, которые, чуть НБУ не станет, побегут на самых выгодных условиях (с доплатой, наверное) кредитовать бизнес внутри другой страны без возможности взыскать долги, если вдруг, несмотря на красивые бизнес-планы, пойдет business as usual - взять кредит, купить крузак и ящик водки, водку выпить, крузак продать и взять другой кредит побольше - чтобы покрыть старый, ну и на него заодно уж купить Бентли и три ящика виски. А возможности взыскать не будет, потому что налогов нет, правоохранительных органов нет, судов нет. При этом поток халявных евробаксов с беспошлинным импортом добивают остатки смысла что-то реально делать внутри страны, так что иные схемы бизнеса кроме as usual остаются исключительно уделом идейных мастеров поверпоинта (идейных - потому что какой дурак пойдет работать, если можно взять кредиты под свой as usual на самых выгодных условиях?).Но всё в порядке, можно не беспокоиться - идиоты из иностранных банков по-прежнему возят танкерами иностранную валюту и раздают ее всем желающим на самых выгодных условиях - потому что если не сюда, то куда ж ещё?В общем, прекрасная идея, я щетаю.