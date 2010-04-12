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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5278527952805281

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:57

  bub-har написав:
  Zebra написав:Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло
и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда,
потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.
Ну так специальному сорту аленей сейчас никто не мешает обуть кеды и бежать тариться никчемностью па 26,3 и выше,а то вдруг наступит девал,обвал,всё пропало,пуйло нападёт! Их подстрегут как обычно и на разворот! А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!

А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. "Всі рівні. Всі рідні": захисники Украіни і волонтери різних національностей записали антирасистський ролик до Дня Конституціі. ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3073936/vs_r ... kiyi_rolik
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:21

  Qwerty написав:А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...



с 16.07.2018 по 22.07.2018
Yuri_61
 
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