Zebra написав:Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда, потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.
Ну так специальному сорту аленей сейчас никто не мешает обуть кеды и бежать тариться никчемностью па 26,3 и выше,а то вдруг наступит девал,обвал,всё пропало,пуйло нападёт! Их подстрегут как обычно и на разворот! А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!