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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5279528052815282>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:57

  bub-har написав:
  Zebra написав:Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло
и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда,
потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.
Ну так специальному сорту аленей сейчас никто не мешает обуть кеды и бежать тариться никчемностью па 26,3 и выше,а то вдруг наступит девал,обвал,всё пропало,пуйло нападёт! Их подстрегут как обычно и на разворот! А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!

А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. "Всі рівні. Всі рідні": захисники Украіни і волонтери різних національностей записали антирасистський ролик до Дня Конституціі. ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3073936/vs_r ... kiyi_rolik
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:21

  Qwerty написав:А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...



с 16.07.2018 по 22.07.2018
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:38

Re: Валютный рынок в контексте

Наступного тижня сильного укріплення національноі валюти не очікую ,є напруга трохи з коливаннями ,тому валютний ринок буде штормити ,гадаю на МБ ріст доляра продовжиться ,бо спокійна пора вже позаду .Моя думка.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...
Сейчас появился вариант в грише под 2% в месяц чистоганом,(может оно и невыгодо-посмотрим)поэтому свободной гришы после праздников останется совсем немного,ну а по кол-ву дальнейших накоплений гриши будет видно!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:53

  bub-har написав:
  Qwerty написав:А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...
Сейчас появился вариант в грише под 2% в месяц чистоганом,(может оно и невыгодо-посмотрим)поэтому свободной гришы после праздников останется совсем немного,ну а по кол-ву дальнейших накоплений гриши будет видно!


ломбард, або кредитна спілка...ню-ню
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:57

  buratinyo написав:Не следите за "новостями" и оставшимися "специалистами", интересуйтесь новыми тенденциями в экономике. Так не ошибетесь. На сколько я помню евро еще рисует сейчас красивый классический ГИП с уровнем поддержики в районе 1,15, но пока не дорисует никак - время еще не подошло для правого "плеча". А "левое плечо" и "голова" уже сформированы. Следовательно ждем роста небольшого и рисования "правого плеча". После чего возникнет два равновероятных варианта: 1. Произойдет пробой линии поддержки, ГИП с

Дякую.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:59

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:ломбард, або кредитна спілка...ню-ню
скорее всего карманный семейный банк! Кредитую "семью" под 2% в грише,или под 1% в валюте в месяц-даю право выбора!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:07

  Перес де Куэльяр написав:Наступного тижня сильного укріплення національноі валюти не очікую ,є напруга трохи з коливаннями ,тому валютний ринок буде штормити ,гадаю на МБ ріст доляра продовжиться ,бо спокійна пора вже позаду .Моя думка.


думаете нападавшая за 28-29 июня валютная выручка не придавить межбанк в понедельник ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:17

  Vitalych-new написав:
  Перес де Куэльяр написав:Наступного тижня сильного укріплення національноі валюти не очікую ,є напруга трохи з коливаннями ,тому валютний ринок буде штормити ,гадаю на МБ ріст доляра продовжиться ,бо спокійна пора вже позаду .Моя думка.


думаете нападавшая за 28-29 июня валютная выручка не придавить межбанк в понедельник ?
Може і придавить ,але все рівно валюти мало і при нагоді ПАПА іі викупить ,що не дасть сильно просісти доляру.Рівні будуть змінюватись ;Два кроки вгору -крок вниз -викупив ітд.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 28 чер, 2018 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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