Zebra написав:Затем все стояли в очереди за социальным долларом па13 по $200 на рыло и бегали по обменках скупая па40 зимой 2015 получая выплаты из фонда, потому что те алени, которые самые пуганные успели заскочить па9 и па12.
Ну так специальному сорту аленей сейчас никто не мешает обуть кеды и бежать тариться никчемностью па 26,3 и выше,а то вдруг наступит девал,обвал,всё пропало,пуйло нападёт! Их подстрегут как обычно и на разворот! А спокойные алени подождут разворота,сберегая свою гришу в маринаде и затарятся никчемностью па 26 и ниже! p.s. Оснований для девальвации гривны нет!
Наступного тижня сильного укріплення національноі валюти не очікую ,є напруга трохи з коливаннями ,тому валютний ринок буде штормити ,гадаю на МБ ріст доляра продовжиться ,бо спокійна пора вже позаду .Моя думка.
Qwerty написав:А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...
Сейчас появился вариант в грише под 2% в месяц чистоганом,(может оно и невыгодо-посмотрим)поэтому свободной гришы после праздников останется совсем немного,ну а по кол-ву дальнейших накоплений гриши будет видно!
Qwerty написав:А коли вже буде по 26 і ніжє?!Є трохи гривні...
Сейчас появился вариант в грише под 2% в месяц чистоганом,(может оно и невыгодо-посмотрим)поэтому свободной гришы после праздников останется совсем немного,ну а по кол-ву дальнейших накоплений гриши будет видно!
buratinyo написав:Не следите за "новостями" и оставшимися "специалистами", интересуйтесь новыми тенденциями в экономике. Так не ошибетесь. На сколько я помню евро еще рисует сейчас красивый классический ГИП с уровнем поддержики в районе 1,15, но пока не дорисует никак - время еще не подошло для правого "плеча". А "левое плечо" и "голова" уже сформированы. Следовательно ждем роста небольшого и рисования "правого плеча". После чего возникнет два равновероятных варианта: 1. Произойдет пробой линии поддержки, ГИП с
Перес де Куэльяр написав:Наступного тижня сильного укріплення національноі валюти не очікую ,є напруга трохи з коливаннями ,тому валютний ринок буде штормити ,гадаю на МБ ріст доляра продовжиться ,бо спокійна пора вже позаду .Моя думка.
думаете нападавшая за 28-29 июня валютная выручка не придавить межбанк в понедельник ?
Перес де Куэльяр написав:Наступного тижня сильного укріплення національноі валюти не очікую ,є напруга трохи з коливаннями ,тому валютний ринок буде штормити ,гадаю на МБ ріст доляра продовжиться ,бо спокійна пора вже позаду .Моя думка.
думаете нападавшая за 28-29 июня валютная выручка не придавить межбанк в понедельник ?
Може і придавить ,але все рівно валюти мало і при нагоді ПАПА іі викупить ,що не дасть сильно просісти доляру.Рівні будуть змінюватись ;Два кроки вгору -крок вниз -викупив ітд.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 28 чер, 2018 15:20, всього редагувалось 1 раз.