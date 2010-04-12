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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 15:17
bub-har написав: prodigy написав:
ломбард, або кредитна спілка...ню-ню
скорее всего карманный семейный банк! Кредитую "семью" под 2% в грише,или под 1% в валюте в месяц-даю право выбора!
-если родственники (хоть и дальние), то это грех
-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)
-а мало-знакомым людям сейчас давать без всякой гарантии (даже если долг оформлен нотариально, и то спорный вопрос: а платите ли вы налог в вашего карманного банка), а если дали под "честное слово", то теперь начинайте переживать
хотя бывают приятные исключения: встречаются иногда честные и порядочные должники
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prodigy
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:21
prodigy написав:
-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)
все люди разные
мне таки именно друг дал в долг на ремонт моей новокупленной в январе квартиры
т.е. на покупку мне хватило, на ремонт - нет
и именно под 2% в гривне, я сам предложил
сумма большая, мне ее отдавать год (ну, судя по тому что с января прошло время. понятно, что треть уже отдал + %)
=
в общем, потому этот и, возможно - следующий год у меня потрян для спекуляций в валюте
впервые за 25 лет )
Востаннє редагувалось ЧИА
в Чет 28 чер, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:23
Боже, как вы забодали обое на валютной ветке СРАТЬ.
Идите в личку и можете там друг другу нагнуть хоть 100500 х.ёв.
Пытаешся почитать умные мысли, а приходится ковырятся в амне.
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curiousobro
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:31
давайте вы не будете злоупотреблять терпением модератора...
потому как от вас иногда не больше "пользы", чем от победоносных постов [b]Василя
[/b]
и не факт, если сейчас поставить на голосование забанить вас или меня, то возможно наберется больше, чем 10 плюсов.ДС
призывает жить дружно и не ссорится по пустякам, тем более в праздники.
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prodigy
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:35
ЧИА написав: prodigy написав:
-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)
все люди разные
мне таки именно друг дал в долг на ремонт моей новокупленной в январе квартиры
т.е. на покупку мне хватило, на ремонт - нет
и именно под 2% в гривне, я сам предложил
сумма большая, мне ее отдавать год (ну, судя по тому что с января прошло время. понятно, что треть уже отдал + %)
=
в общем, потому этот и, возможно - следующий год у меня потрян для спекуляций в валюте
впервые за 25 лет )
ну если вы сами предложили...тогда грех на вас
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prodigy
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:38
prodigy написав:
-если родственники (хоть и дальние), то это грех
-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)
-а мало-знакомым людям сейчас давать без всякой гарантии (даже если долг оформлен нотариально, и то спорный вопрос: а платите ли вы налог в вашего карманного банка), а если дали под "честное слово", то теперь начинайте переживать
хотя бывают приятные исключения: встречаются иногда честные и порядочные должники
Да всё нормально! Мои друзья бизнесмены и вообще меня окружают ТОЛЬКО порядочные люди(с другими не общаюсь) и мне с этим в жизни крупно повезло! Двух предпринимателей снял с кредитной иглы и они мне очень благодарны!Развиваются,рассширяются! К одному даже вошёл в долю,да и потом я занимаюсь совсем другими делами,просто финансы это моё хобби!
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bub-har
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:47
.. а шо то ви всі сьогодні прсповідались?
ок.... будемо по профілю
...курс в місті Лева переважно такий /18-20
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 28 чер, 2018 15:56
bub-har написав:
К одному даже вошёл в долю,да и потом я занимаюсь совсем другими делами,просто финансы это моё хобби!
...отако, би взяли і все розказали, як на духу)))
... а подяки скільки б мали за це від форумчан!
(он, пан Ден, взяв і розказав, що займається рекламою)
... а Ви?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:04
Долярчик написав: bub-har написав:
К одному даже вошёл в долю,да и потом я занимаюсь совсем другими делами,просто финансы это моё хобби!
...отако, би взяли і все розказали, як на духу)))
... а подяки скільки б мали за це від форумчан!
(он, пан Ден, взяв і розказав, що займається рекламою)
... а Ви?
Да я и так исповедался более,чем достаточно! Моя персона не стоит внимания! Могу повторить,что я и мои друзья делаем что-то важное(с) p.s Каждый зарабатывает как может и почему бы не помогать бизнесменам воплощать в жизнь ихние идеи с небольшой платой за спонсорство! Я никого не заставляю и если что не так,отправляю их в банк за кредитом,но у меня недовольных нет и всё обсуждается и решается!
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bub-har
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:23
... от Ви б поділились з нами, і можливо, з тутешніх форумчан хтось би зараз "вийняв голову з петлі, зліз з табуретки" і теж спробував зайнятись отим "важним")))..... а так" всьо вокруг, да около")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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