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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5279528052815282

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:17

  bub-har написав:
  prodigy написав:ломбард, або кредитна спілка...ню-ню
скорее всего карманный семейный банк! Кредитую "семью" под 2% в грише,или под 1% в валюте в месяц-даю право выбора!


-если родственники (хоть и дальние), то это грех
-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)
-а мало-знакомым людям сейчас давать без всякой гарантии (даже если долг оформлен нотариально, и то спорный вопрос: а платите ли вы налог в вашего карманного банка), а если дали под "честное слово", то теперь начинайте переживать

хотя бывают приятные исключения: встречаются иногда честные и порядочные должники
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:21

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)

все люди разные
мне таки именно друг дал в долг на ремонт моей новокупленной в январе квартиры
т.е. на покупку мне хватило, на ремонт - нет
и именно под 2% в гривне, я сам предложил
сумма большая, мне ее отдавать год (ну, судя по тому что с января прошло время. понятно, что треть уже отдал + %)
=
в общем, потому этот и, возможно - следующий год у меня потрян для спекуляций в валюте
впервые за 25 лет )
Востаннє редагувалось ЧИА в Чет 28 чер, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:23

  Долярчик написав: :!: :?: :idea: ...

Боже, как вы забодали обое на валютной ветке СРАТЬ.
Идите в личку и можете там друг другу нагнуть хоть 100500 х.ёв.
Пытаешся почитать умные мысли, а приходится ковырятся в амне.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:31

  Долярчик написав: :!: :?: :idea: ...

давайте вы не будете злоупотреблять терпением модератора...
потому как от вас иногда не больше "пользы", чем от победоносных постов [b]Василя[/b]

и не факт, если сейчас поставить на голосование забанить вас или меня, то возможно наберется больше, чем 10 плюсов.

ДС призывает жить дружно и не ссорится по пустякам, тем более в праздники.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:35

  ЧИА написав:
  prodigy написав:-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)

все люди разные
мне таки именно друг дал в долг на ремонт моей новокупленной в январе квартиры
т.е. на покупку мне хватило, на ремонт - нет
и именно под 2% в гривне, я сам предложил
сумма большая, мне ее отдавать год (ну, судя по тому что с января прошло время. понятно, что треть уже отдал + %)
=
в общем, потому этот и, возможно - следующий год у меня потрян для спекуляций в валюте
впервые за 25 лет )


ну если вы сами предложили...тогда грех на вас :roll:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:-если родственники (хоть и дальние), то это грех
-друзьям тоже в долг под % не дают (как правило друзьям лучше вообще в долг не давать, существует большая вероятность потери дружбы)
-а мало-знакомым людям сейчас давать без всякой гарантии (даже если долг оформлен нотариально, и то спорный вопрос: а платите ли вы налог в вашего карманного банка), а если дали под "честное слово", то теперь начинайте переживать

хотя бывают приятные исключения: встречаются иногда честные и порядочные должники
Да всё нормально! Мои друзья бизнесмены и вообще меня окружают ТОЛЬКО порядочные люди(с другими не общаюсь) и мне с этим в жизни крупно повезло! Двух предпринимателей снял с кредитной иглы и они мне очень благодарны!Развиваются,рассширяются! К одному даже вошёл в долю,да и потом я занимаюсь совсем другими делами,просто финансы это моё хобби!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:47

Re: Валютный рынок в контексте

.. а шо то ви всі сьогодні прсповідались? :shock: :mrgreen:

ок.... будемо по профілю :D
...курс в місті Лева переважно такий /18-20
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:56

Re: Валютный рынок в контексте

  bub-har написав:К одному даже вошёл в долю,да и потом я занимаюсь совсем другими делами,просто финансы это моё хобби!

...отако, би взяли і все розказали, як на духу)))
... а подяки скільки б мали за це від форумчан!
(он, пан Ден, взяв і розказав, що займається рекламою)
... а Ви?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:04

  Долярчик написав:
  bub-har написав:К одному даже вошёл в долю,да и потом я занимаюсь совсем другими делами,просто финансы это моё хобби!

...отако, би взяли і все розказали, як на духу)))
... а подяки скільки б мали за це від форумчан!
(он, пан Ден, взяв і розказав, що займається рекламою)
... а Ви?
Да я и так исповедался более,чем достаточно! Моя персона не стоит внимания! Могу повторить,что я и мои друзья делаем что-то важное(с) p.s Каждый зарабатывает как может и почему бы не помогать бизнесменам воплощать в жизнь ихние идеи с небольшой платой за спонсорство! Я никого не заставляю и если что не так,отправляю их в банк за кредитом,но у меня недовольных нет и всё обсуждается и решается!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:23

Re: Валютный рынок в контексте

... от Ви б поділились з нами, і можливо, з тутешніх форумчан хтось би зараз "вийняв голову з петлі, зліз з табуретки" і теж спробував зайнятись отим "важним")))..... а так" всьо вокруг, да около")))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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