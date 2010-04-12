Долярчик написав:... от Ви б поділились з нами, і можливо, з тутешніх форумчан хтось би зараз "вийняв голову з петлі, зліз з табуретки" і теж спробував зайнятись отим "важним")))..... а так" всьо вокруг, да около")))
Я поділився своїм баченням ведення бізнесу + розписав алгоритм по якому практично будь-хто за 20 років стане мільйонером в гривні.... ( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого на протязі 20 років.... ) Тому легкі шляхи це казіно/Бабка в Канаді/вкрав_випив_в_тюрму.... Всі інші варіанти заробляння потребують наполегливості/праці/терпіння/часу... Тому в тому світі немає нічого більш не потрібного ніж безкоштовні поради.
Наверное самый странный праздник у нас в стране, часть населения даже не имеет понятия что празднует, другая часть отчетливо понимает, что многие основополагающие моменты Конституции никто не выполняет или сама власть не выполняет. Эти статьи выгодно - мы выполняем, эти статьи - невыгодны - мы не выполняем. Здравствуйте, я тут нотки принёс, тут играть тут не играть а тут рыбу заворачивали/c/.
budivelnik написав:( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого
Вы совершенно правы! Есть у меня такой друг,что всё время вкладывает в развитие! Сначало магазинчик,потом пристройка,потом решил открыть вулканизацию,теперь решил построить сто и заработанные деньги опять вкладывает,ещё и занимает! Может это болезнь