Долярчик написав:... от Ви б поділились з нами, і можливо, з тутешніх форумчан хтось би зараз "вийняв голову з петлі, зліз з табуретки" і теж спробував зайнятись отим "важним")))..... а так" всьо вокруг, да около")))
Я поділився своїм баченням ведення бізнесу + розписав алгоритм по якому практично будь-хто за 20 років стане мільйонером в гривні.... ( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого на протязі 20 років.... ) Тому легкі шляхи це казіно/Бабка в Канаді/вкрав_випив_в_тюрму.... Всі інші варіанти заробляння потребують наполегливості/праці/терпіння/часу... Тому в тому світі немає нічого більш не потрібного ніж безкоштовні поради.
Наверное самый странный праздник у нас в стране, часть населения даже не имеет понятия что празднует, другая часть отчетливо понимает, что многие основополагающие моменты Конституции никто не выполняет или сама власть не выполняет. Эти статьи выгодно - мы выполняем, эти статьи - невыгодны - мы не выполняем. Здравствуйте, я тут нотки принёс, тут играть тут не играть а тут рыбу заворачивали/c/.
budivelnik написав:( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого
Вы совершенно правы! Есть у меня такой друг,что всё время вкладывает в развитие! Сначало магазинчик,потом пристройка,потом решил открыть вулканизацию,теперь решил построить сто и заработанные деньги опять вкладывает,ещё и занимает! Может это болезнь
Долярчик написав:... от Ви б поділились з нами, і можливо, з тутешніх форумчан хтось би зараз "вийняв голову з петлі, зліз з табуретки" і теж спробував зайнятись отим "важним")))..... а так" всьо вокруг, да около")))
Я поділився своїм баченням ведення бізнесу + розписав алгоритм по якому практично будь-хто за 20 років стане мільйонером в гривні.... ( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого на протязі 20 років.... ) Тому легкі шляхи це казіно/Бабка в Канаді/вкрав_випив_в_тюрму.... Всі інші варіанти заробляння потребують наполегливості/праці/терпіння/часу... Тому в тому світі немає нічого більш не потрібного ніж безкоштовні поради.
....тут і не посперечаєшся.......... - а там дивишся за 20р......той мільйон - як гривня! (...і в доларі - "спасінння" немає! ....он форумчанин hxbbgaf це добре знає!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
budivelnik написав:( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого
Вы совершенно правы! Есть у меня такой друг,что всё время вкладывает в развитие! Сначало магазинчик,потом пристройка,потом решил открыть вулканизацию,теперь решил построить сто и заработанные деньги опять вкладывает,ещё и занимает! Может это болезнь
....Я давним-давно всім кажу, що це супер бізнес і майже ВІЧНИЙ!(купа машин і вони постійно ламаються).......хороший майстер - може заробляти більше, ніж достатньо! - а хороший бізнесмен, який може організувати таких майстрів під одним дахом.......- буде забезпечений, мінімум, як помічник депутата!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
работа написав:По поводу валюты: В Бердичеве был проездом, сдал сотку на хлебушек по 26.00. Обменников в городе не видел, на рынке стоят менялы, как в 90е в Киеве. Прикольные дядьки, стоят возле входа в центральный рынок.
У Вас здивування вiд проiзду через Украiну? Чи в чому логiка Вашого повiдомлення , що хотiли донести?