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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 528152825283528452855286>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:10

  Долярчик написав:... от Ви б поділились з нами, і можливо, з тутешніх форумчан хтось би зараз "вийняв голову з петлі, зліз з табуретки" і теж спробував зайнятись отим "важним")))..... а так" всьо вокруг, да около")))
Я поділився своїм баченням ведення бізнесу + розписав алгоритм по якому практично будь-хто за 20 років стане мільйонером в гривні.... ( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого на протязі 20 років.... )
Тому легкі шляхи це казіно/Бабка в Канаді/вкрав_випив_в_тюрму....
Всі інші варіанти заробляння потребують наполегливості/праці/терпіння/часу...
Тому в тому світі
немає нічого більш не потрібного ніж безкоштовні поради.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:29

  prodigy написав:тем более в праздники


https://www.youtube.com/watch?v=ZsUAoNx3cP4

Наверное самый странный праздник у нас в стране, часть населения даже не имеет понятия что празднует, другая часть отчетливо понимает, что многие основополагающие моменты Конституции никто не выполняет или сама власть не выполняет. Эти статьи выгодно - мы выполняем, эти статьи - невыгодны - мы не выполняем. Здравствуйте, я тут нотки принёс, тут играть тут не играть а тут рыбу заворачивали/c/.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого
Вы совершенно правы! Есть у меня такой друг,что всё время вкладывает в развитие! Сначало магазинчик,потом пристройка,потом решил открыть вулканизацию,теперь решил построить сто и заработанные деньги опять вкладывает,ещё и занимает! Может это болезнь :shock:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:19

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:... от Ви б поділились з нами, і можливо, з тутешніх форумчан хтось би зараз "вийняв голову з петлі, зліз з табуретки" і теж спробував зайнятись отим "важним")))..... а так" всьо вокруг, да около")))
Я поділився своїм баченням ведення бізнесу + розписав алгоритм по якому практично будь-хто за 20 років стане мільйонером в гривні.... ( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого на протязі 20 років.... )
Тому легкі шляхи це казіно/Бабка в Канаді/вкрав_випив_в_тюрму....
Всі інші варіанти заробляння потребують наполегливості/праці/терпіння/часу...
Тому в тому світі
немає нічого більш не потрібного ніж безкоштовні поради.

....тут і не посперечаєшся..........
- а там дивишся за 20р......той мільйон - як гривня! :D :mrgreen:
(...і в доларі - "спасінння" немає! :D ....он форумчанин hxbbgaf це добре знає!) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:24

  bub-har написав:
  budivelnik написав:( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого
Вы совершенно правы! Есть у меня такой друг,что всё время вкладывает в развитие! Сначало магазинчик,потом пристройка,потом решил открыть вулканизацию,теперь решил построить сто и заработанные деньги опять вкладывает,ещё и занимает! Может это болезнь :shock:

....Я давним-давно всім кажу, що це супер бізнес і майже ВІЧНИЙ!(купа машин і вони постійно ламаються).......хороший майстер - може заробляти більше, ніж достатньо! - а хороший бізнесмен, який може організувати таких майстрів під одним дахом.......- буде забезпечений, мінімум, як помічник депутата! :D :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:32

По поводу валюты:

В Бердичеве был проездом, сдал сотку на хлебушек по 26.00.


Обменников в городе не видел, на рынке стоят менялы, как в 90е в Киеве. Прикольные дядьки, стоят возле входа в центральный рынок.
работа
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:05

  работа написав:По поводу валюты: В Бердичеве был проездом, сдал сотку на хлебушек по 26.00. Обменников в городе не видел, на рынке стоят менялы, как в 90е в Киеве. Прикольные дядьки, стоят возле входа в центральный рынок.

У Вас здивування вiд проiзду через Украiну? Чи в чому логiка Вашого повiдомлення , що хотiли донести?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:18

  bub-har написав:
  budivelnik написав:( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого
Вы совершенно правы! Есть у меня такой друг,что всё время вкладывает в развитие! Сначало магазинчик,потом пристройка,потом решил открыть вулканизацию,теперь решил построить сто и заработанные деньги опять вкладывает,ещё и занимает! Может это болезнь :shock:

Да это заболевание и я не пошутил!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:22

  Долярчик написав:
  bub-har написав:
  budivelnik написав:( відкладаєш в розвиток 30% від заробленого
Вы совершенно правы! Есть у меня такой друг,что всё время вкладывает в развитие! Сначало магазинчик,потом пристройка,потом решил открыть вулканизацию,теперь решил построить сто и заработанные деньги опять вкладывает,ещё и занимает! Может это болезнь :shock:

....Я давним-давно всім кажу, що це супер бізнес і майже ВІЧНИЙ!(купа машин і вони постійно ламаються).......хороший майстер - може заробляти більше, ніж достатньо! - а хороший бізнесмен, який може організувати таких майстрів під одним дахом.......- буде забезпечений, мінімум, як помічник депутата! :D :mrgreen:

Спасибо-посмеялся!
Это мысли человека, который далек от реальности!
Чужие Варвары всегда дают жару)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:22

  freeze написав:Наверное самый странный праздник у нас в стране, часть населения даже не имеет понятия что празднует, другая часть отчетливо понимает, что многие основополагающие моменты Конституции никто не выполняет или сама власть не выполняет.

Если в ПДД написано, что запрещено проезжать на красный свет светофора, а вы всё равно проезжаете, то это не ПДД плохие
pesikot
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