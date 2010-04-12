Долярчик
Так займитесь...,не всю же жизнь контробасом в Польши торговать.....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23
Долярчик
Так займитесь...,не всю же жизнь контробасом в Польши торговать.....
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:24
Re: Валютный рынок в контексте
Львівським "схемщикам" досталося "на горіхи" .Начувайтеся ,контрабас здорощає ,краіні та арміі потрібні кошти.особливо цікаві останні 5хв.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:32
Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:34
Re: Валютный рынок в контексте
С марта 2018 прошло 4 года?
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:40
Re: Валютный рынок в контексте
1) або треба бути самому майстром..........- а фізичної роботи мені вже хватило в цьому житті і Я шукаю "легшого хліба"!
2) або мати бабло, щоб взяти в оренду приміщення, підйомник і різний інструмент......і заманити хороших майстрів до себе.......- це треба багаааааато бабла!
(а Я шукаю щось простішше......та й мені достатньо заробляти штукаря зелені, а не відкривати заводи-параходи .......)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:46
Trast
...ну Ви таки теж "спалились", а то віднєкувались, що то не Ви - тут тільки одна людина працює на розкриття "повітряних млинів" ...і це ВИ
...він же Траст......віж же С.....с
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:46
Re: Валютный рынок в контексте
Фейлессу-с марта я здесь появился,а чай, пізнайко,лібо,агаз,о-о,дафна,василь кого ще забув тут давно,а зиску ниц.
Саме це я мав на увазі і ви мене чудово зрозуміли, бо забаніли мене по жалобі як раз вищеперечисленних .
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:50
дел
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 чер, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:50
Карлсон улетел и обещал вернуться,а я да, пока за него,но люди мы разные и абсолютно,не влияющие друг на друга.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:52
дел
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 чер, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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