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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52825283528452855286>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23

Долярчик
Так займитесь...,не всю же жизнь контробасом в Польши торговать.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:24

Re: Валютный рынок в контексте

Львівським "схемщикам" досталося "на горіхи" .Начувайтеся ,контрабас здорощає ,краіні та арміі потрібні кошти.особливо цікаві останні 5хв.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:32

  tea написав:
  Trast написав:Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.

Тут є ще ось такий прогноз. :roll:
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." :mrgreen:
Пізнайко - є що додати по пацієнту? :wink:

Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:34

Re: Валютный рынок в контексте

Trast написав:
  tea написав:
  Trast написав:Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.

Тут є ще ось такий прогноз. :roll:
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу." :mrgreen:
Пізнайко - є що додати по пацієнту? :wink:

Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
С марта 2018 прошло 4 года? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

  ROLF написав:Долярчик
Так займитесь..

1) або треба бути самому майстром..........- а фізичної роботи мені вже хватило в цьому житті і Я шукаю "легшого хліба"!
2) або мати бабло, щоб взяти в оренду приміщення, підйомник і різний інструмент......і заманити хороших майстрів до себе.......- це треба багаааааато бабла!
(а Я шукаю щось простішше......та й мені достатньо заробляти штукаря зелені, а не відкривати заводи-параходи :mrgreen: .......)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:46

Trast
...ну Ви таки теж "спалились", а то віднєкувались, що то не Ви :wink: - тут тільки одна людина працює на розкриття "повітряних млинів" :wink: ...і це ВИ :wink:
...він же Траст......віж же С.....с :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:46

Re: Валютный рынок в контексте

Фейлессу-с марта я здесь появился,а чай, пізнайко,лібо,агаз,о-о,дафна,василь кого ще забув тут давно,а зиску ниц.
Саме це я мав на увазі і ви мене чудово зрозуміли, бо забаніли мене по жалобі як раз вищеперечисленних .
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:50

  Trast написав:Фейлессу-с марта я здесь появился,а чай, пізнайко,лібо,агаз,о-о,дафна,василь кого ще забув тут давно,а зиску ниц.
Саме це я мав на увазі і ви мене чудово зрозуміли, бо забаніли мене по жалобі як раз вищеперечисленних .


дел
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 чер, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:50

  Долярчик написав:Trast
...ну Ви таки теж "спалились", а то віднєкувались, що то не Ви :wink: - тут тільки одна людина працює на розкриття "повітряних млинів" :wink: ...і це ВИ :wink:
...він же Траст......віж же С.....с :wink:

Карлсон улетел и обещал вернуться,а я да, пока за него,но люди мы разные и абсолютно,не влияющие друг на друга.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:52

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Востаннє редагувалось холява в Чет 28 чер, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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