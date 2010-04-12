Додано: Чет 28 чер, 2018 21:09

Если в ПДД написано, что запрещено проезжать на красный свет светофора, а вы всё равно проезжаете, то это не ПДД плохие

- LOL!!! Ваша аналогия с ПДД хромает, а именно, для данного случая, она должна звучать где-то так: ПДД запрещает ехать на красный, но многие (заметьте - не все, и догадайтесь - кто) регулярно ездят, и ... ничего...Но, увы, похоже, у вас чиновничьи мозги... и получается, что констинуция хорошая, даже несмотря на то власть ее выполняет лишь когда ей удобно, а народ, в своей значительной части, не подозревает о ее (конституции) существовании.Из всего этого вы (как настоящий чиновник) делаете вывод - народ плохой...А то что власть регулярно, кошмарит бизнесы, просто потому что хочется больше денег, например недавно Новую почту, то таке...