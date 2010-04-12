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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5283528452855286>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 798
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
500
Всього голосів : 798
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:55

  холява написав:
  Trast написав:Фейлессу-с марта я здесь появился,а чай, пізнайко,лібо,агаз,о-о,дафна,василь кого ще забув тут давно,а зиску ниц.
Саме це я мав на увазі і ви мене чудово зрозуміли, бо забаніли мене по жалобі як раз вищеперечисленних .


......и у кого из названных поднимется рука (или еще чего )на ВАС жаловаться ?
Вы даже не представляете как я Вас люблю.....

Это не ко мне вопрос, забанил фейлесс по жалобе кого-то, вот у него и спросите,по чьей?
Что касается любви,то..
Ни один бы психиатр не написал подобного сообщения!
Как и впрочем и всех предыдуших! ))
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:02

  холява написав:Trast
..и вообще , Вам лучше пойти спать , чтобы не написать АХИНЕИ, под воздействием ....
толеваса

Я ж и говорю,что вы не врач!
Врачи не ставят диагнозы на расстоянии без обследования.
Как и не пишут того, что вы здесь написали за годы!))
С уважением, к работнику форума!
Востаннє редагувалось Trast в Чет 28 чер, 2018 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:02

дел
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 чер, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:04

  Trast написав:
  холява написав:Trast
..и вообще , Вам лучше пойти спать , чтобы не написать АХИНЕИ, под воздействием ....
толеваса

Я д говорю,что вы не врач!
Врачи не ставят диагнозы на расстоянии без обследования.
С уважением, к работнику форума!



Немедленно прошу представить доказательства , где я написал , что ставлю диагноз .
Если не напишете -ТРЕПЛО .
Вы выпивши и пишете маячню ...и остановится не можете ...(((
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 чер, 2018 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:05

  холява написав:Trast

Кто бы мог подумать , что Вы вот так легко можете можете определить , что можно написать , а что нельзя .
Старина, идите смотреть футбол Англия -Бельгия.
ПЕРЕБОР

Я не люблю командные игры)))
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:09

pesikot
Если в ПДД написано, что запрещено проезжать на красный свет светофора, а вы всё равно проезжаете, то это не ПДД плохие

- LOL!!! Ваша аналогия с ПДД хромает, а именно, для данного случая, она должна звучать где-то так: ПДД запрещает ехать на красный, но многие (заметьте - не все, и догадайтесь - кто) регулярно ездят, и ... ничего...
Но, увы, похоже, у вас чиновничьи мозги... и получается, что констинуция хорошая, даже несмотря на то власть ее выполняет лишь когда ей удобно, а народ, в своей значительной части, не подозревает о ее (конституции) существовании.
Из всего этого вы (как настоящий чиновник) делаете вывод - народ плохой...
А то что власть регулярно, кошмарит бизнесы, просто потому что хочется больше денег, например недавно Новую почту, то таке...
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 28 чер, 2018 21:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:10

  Trast написав:
  холява написав:Trast

Кто бы мог подумать , что Вы вот так легко можете можете определить , что можно написать , а что нельзя .
Старина, идите смотреть футбол Англия -Бельгия.
ПЕРЕБОР

Я не люблю командные игры)))


Вы сами себя загнали в угол своей фантазией .

...учитесь у родственников ,живущих за рубежом, не ляпать языком.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:11

  холява написав:

Привет Чай .
Не все можно вылечить ...
Циклы заболевания , могут быть и скоротечны(мало встречаемые) и вялотекущие с прогрессией.(большинство)
Очевидно , что Ваш оппонент старается выбраться, с той ,глупой ситуации , в которую он сам себя загнал.
Жаль , ведь не глупый человек , а пыжиться и пыжиться ....
Писал бы себе свои шаги по гривневым и валютным вкладам и все было чики-чики
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:14

Так шо це не я ляпаю! I також у мене нема родичів ні яких ща кордоном.)))
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:29

  холява написав:дел

Кстати сообщения свои можете не удалять-я их скриню по привычке)))
Trast
 
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