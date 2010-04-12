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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:55
холява написав: Trast написав:
Фейлессу-с марта я здесь появился,а чай, пізнайко,лібо,агаз,о-о,дафна,василь кого ще забув тут давно,а зиску ниц.
Саме це я мав на увазі і ви мене чудово зрозуміли, бо забаніли мене по жалобі як раз вищеперечисленних .
......и у кого из названных поднимется рука (или еще чего )на ВАС жаловаться ?
Вы даже не представляете как я Вас люблю.....
Это не ко мне вопрос, забанил фейлесс по жалобе кого-то, вот у него и спросите,по чьей?
Что касается любви,то..
Ни один бы психиатр не написал подобного сообщения!
Как и впрочем и всех предыдуших! ))
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Trast
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:02
холява написав:Trast
..и вообще , Вам лучше пойти спать , чтобы не написать АХИНЕИ, под воздействием ....
толеваса
Я ж и говорю,что вы не врач!
Врачи не ставят диагнозы на расстоянии без обследования.
Как и не пишут того, что вы здесь написали за годы!))
С уважением, к работнику форума!
Востаннє редагувалось Trast
в Чет 28 чер, 2018 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:02
дел
Востаннє редагувалось холява
в Чет 28 чер, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:04
Trast написав: холява написав:Trast
..и вообще , Вам лучше пойти спать , чтобы не написать АХИНЕИ, под воздействием ....
толеваса
Я д говорю,что вы не врач!
Врачи не ставят диагнозы на расстоянии без обследования.
С уважением, к работнику форума!
Немедленно прошу представить доказательства , где я написал , что ставлю диагноз .
Если не напишете -ТРЕПЛО .
Вы выпивши и пишете маячню ...и остановится не можете ...(((
Востаннє редагувалось холява
в Чет 28 чер, 2018 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:05
холява написав:Trast
Кто бы мог подумать , что Вы вот так легко можете можете определить , что можно написать , а что нельзя .
Старина, идите смотреть футбол Англия -Бельгия.
ПЕРЕБОР
Я не люблю командные игры)))
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Trast
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:09
pesikot
Если в ПДД написано, что запрещено проезжать на красный свет светофора, а вы всё равно проезжаете, то это не ПДД плохие
- LOL!!! Ваша аналогия с ПДД хромает, а именно, для данного случая, она должна звучать где-то так: ПДД запрещает ехать на красный, но многие (заметьте - не все, и догадайтесь - кто) регулярно ездят, и ... ничего...
Но, увы, похоже, у вас чиновничьи мозги... и получается, что констинуция хорошая, даже несмотря на то власть ее выполняет лишь когда ей удобно, а народ, в своей значительной части, не подозревает о ее (конституции) существовании.
Из всего этого вы (как настоящий чиновник) делаете вывод - народ плохой...
А то что власть регулярно, кошмарит бизнесы, просто потому что хочется больше денег, например недавно Новую почту, то таке...
Востаннє редагувалось Hogtown
в Чет 28 чер, 2018 21:32, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:10
Trast написав: холява написав:Trast
Кто бы мог подумать , что Вы вот так легко можете можете определить , что можно написать , а что нельзя .
Старина, идите смотреть футбол Англия -Бельгия.
ПЕРЕБОР
Я не люблю командные игры)))
Вы сами себя загнали в угол своей фантазией .
...учитесь у родственников ,живущих за рубежом, не ляпать языком.
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холява
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:11
холява написав:
Привет Чай .
Не все можно вылечить ...
Циклы заболевания , могут быть и скоротечны(мало встречаемые) и вялотекущие с прогрессией.(большинство)
Очевидно , что Ваш оппонент старается выбраться, с той ,глупой ситуации , в которую он сам себя загнал.
Жаль , ведь не глупый человек , а пыжиться и пыжиться ....
Писал бы себе свои шаги по гривневым и валютным вкладам и все было чики-чики
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Trast
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:14
Так шо це не я ляпаю! I також у мене нема родичів ні яких ща кордоном.)))
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Trast
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:29
холява написав:
дел
Кстати сообщения свои можете не удалять-я их скриню по привычке)))
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Trast
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