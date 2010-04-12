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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23
Долярчик
Так займитесь...,не всю же жизнь контробасом в Польши торговать.....
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ROLF
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:24
Львівським "схемщикам" дісталося "на горіхи" .Начувайтеся ,контрабас здорощає ,краіні та арміі потрібні кошти.особливо цікаві останні 5хв.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 28 чер, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:32
tea написав: Trast написав:Я знаю, но не скажу!
После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.
Тут є ще ось такий прогноз.
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу."
Пізнайко - є що додати по пацієнту?
Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
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Trast
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:34
Trast написав: tea написав: Trast написав:Я знаю, но не скажу!
После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.
Тут є ще ось такий прогноз.
Правда,Траст не вказав,після яких свят.Пише:"Знаю,але не скажу."
Пізнайко - є що додати по пацієнту?
Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
С марта 2018 прошло 4 года?
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:10
Trast написав: холява написав:Trast
Кто бы мог подумать , что Вы вот так легко можете можете определить , что можно написать , а что нельзя .
Старина, идите смотреть футбол Англия -Бельгия.
ПЕРЕБОР
Я не люблю командные игры)))
Вы сами себя загнали в угол своей фантазией .
...учитесь у родственников ,живущих за рубежом, не ляпать языком.
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