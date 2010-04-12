Долярчик
Так займитесь...,не всю же жизнь контробасом в Польши торговать.....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:23
Долярчик
Так займитесь...,не всю же жизнь контробасом в Польши торговать.....
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:24
Re: Валютный рынок в контексте
Львівським "схемщикам" дісталося "на горіхи" .Начувайтеся ,контрабас здорощає ,краіні та арміі потрібні кошти.особливо цікаві останні 5хв.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 28 чер, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:32
Если вы таким способом пытались меня спровоцировать на прогноз,то могу вам только сказать, что часто Пiзнайко та Чай, або О-о завжди поруч, тобто не далеко)))
Кстати вы перековеркали мою цитату,специально, чтобы отвести от ее смысла-ведь там прогноз снова правильный!
Согласитесь-пока, что за последние 4 года угадываю только я и вас это видимо сильно задело!
Но вы ж знаете к кому идти-в соседней комнате ваш Пiзнайко.
Додано: Чет 28 чер, 2018 20:34
Re: Валютный рынок в контексте
С марта 2018 прошло 4 года?
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:10
Вы сами себя загнали в угол своей фантазией .
...учитесь у родственников ,живущих за рубежом, не ляпать языком.
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:46
Після ток шоу з МНСниками, коли їх закували в кайданки на засіданні, цей спічь навіть враження не справляє...
Хабарники будуть боротись з хабарництвом )))
Пройшов тиждень з моменту цього засідання! І,що ? скільки кримінальних справ відкрито ? Скільки відповідальних осіб звільнено і притягнуто до відповідальності ?
Поки не введуть автоматизований обмін інформацією і не почнуть реально садити митників ніц з того не буде !
Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:46
Я не знаю де вона спостерігається та посуха,можливо в Криму,а в Центральній Україні,якщо погода дасть зібрати,то врожай буде рекордний!Посіви кукурудзи і соняшника станом на сьогодні із розряду унікальних!Мало в який рік вони такими були!Вологи вже через край,пруть бур’яни.Так що все буде нормально...І хліб,і ковбаса,і молоко все буде!Та й на ту частину населення яка після еміграції і демографії залишилась вистачить і меншого чим в минулі роки.Темпи,які взяла наша держава по зменшенню населення можуть гарантувати,що голоду не буде ніколи...Що нам вартує тих нещасних 25-28 мільйонів населення прокормити,а в віддаленій перспективі і набагато менше!
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